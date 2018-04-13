親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

大甲媽起駕了！上萬信徒塞爆廟埕 展開9天8夜遶境行程

JHBL／U16國手證明自己 金華國中收隊史第5冠

2018-04-13 23:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

金華國中擊敗明仁國中收JHBL隊史第5冠。記者毛琬婷／攝影
金華國中擊敗明仁國中收JHBL隊史第5冠。記者毛琬婷／攝影
分享

尋求隊史第5冠的北市金華國中今天在106學年JHBL男甲級冠軍戰，克服首節曾落後10分的劣勢，在陳力生攻下全場最高的27分帶領下，在比賽後段找回進攻節奏，一舉將比分拉開至20分差距，也讓苗縣明仁國中無力追趕，以83：62拿下勝利並在板橋體育館灑下金色的冠軍彩帶。

本季爭冠呼聲極高的金華國中，在最終戰遇上明仁國中頑強抵抗，在比賽後段才甩開對手糾纏，「這場比賽非常尊重我們的對手，替我們帶來不少難題，好在孩子們永不放棄，才能拿下勝利。」金華國中教頭吳正杰說，其實本來最怕陣中4位U16的國手在下半場體力下滑，沒想到球員們卻是興奮過頭，導致在開賽曾落後對手10分。

「他們開賽太過興奮了，表現都不夠冷靜，好在他們仍展現永不放棄的精神，也讓我能收下教練生涯的第4座冠軍盃。」不過他坦言拿下這座冠軍已沒有太大興奮感，但仍感到開心，吳正杰笑著說：「我覺得我的教練團好像比較開心。」，至於將來是否能繼續奪冠，他則認為現在球隊競爭愈來愈大，要奪冠愈來愈困難。

獲選男甲級MVP的U16國手陳將双對於奪冠直呼「我們終於證明自己」，這次U16內有4名金華國中球員，曾讓外界質疑這次U16的球員名單，更認為他們在國際賽後回歸母隊後表現會不如預期，今天他們用這座冠軍來證明自己的身手，也讓陳將双的國中生涯畫下圓滿句點。

「其實去年我就有旅外的想法，但就是為了這座冠軍多留一年，今天算是圓夢了。」今天攻下13分、15籃板、7助攻、5抄截、3阻攻全能演出的陳將双賽後開心的說。

相關新聞

JHBL／2分險勝懷生 永仁完成三連霸永留冠軍錦旗

2018-04-13 21:01

JHBL／拿出永吉精神帶傷拚 陳恩：我腳沒有斷

2018-04-13 18:58

JHBL／「當自己的教練」民族逆轉員山收季軍

2018-04-13 17:09

籃球／買機票抽大獎 幸運兒可親眼觀看NBA冠軍賽

2018-04-13 15:02

JHBL女甲／永仁問鼎第十冠 又是懷生擋路

2018-04-13 00:45

SBL／「下剋上」專業戶 富邦橫掃裕隆闖冠軍賽

2018-04-13 00:27

SBL／金酒扳平璞園 系列賽至少打6場

2018-04-12 23:18

SBL／富邦老將蔡文誠帶頭衝 歸功隊友無私犧牲

2018-04-12 22:02

SBL／直落4遭富邦橫掃 呂政儒：很不甘心

2018-04-12 21:27

JHBL／宿敵對決 懷生挑戰永仁連霸

2018-04-12 21:20

JHBL／永仁挺進冠軍戰 3連霸差最後一步

2018-04-12 21:07

SBL／富邦4連勝裕隆闖進冠軍戰

2018-04-12 20:31

SBL／克服11分落後 富邦直落4橫掃裕隆晉冠軍戰

2018-04-12 20:09

籃球／理查森技癢比三分球大賽 加碼和女籃尬舞

2018-04-12 18:08

JHBL／永仁闖冠軍戰 教頭卻不開心

2018-04-12 17:10

籃球／理查森替NBA 3x造勢 預測勇士衛冕成功

2018-04-12 15:06

JHBL／練兵狀況多 員山奇蹟闖4強

2018-04-12 00:31

CBA／林志傑飆20分 率廣廈晉級冠軍賽

2018-04-11 23:39

JHBL／12名國三同闖決賽 崇倫教頭：最棒畢業禮

2018-04-11 13:49

JHBL／最後10秒「3分打」 員山驚險闖4強

2018-04-11 13:32

改變金酒體質 裘爺：SBL最佳教練我投吳俊雄

2018-04-06 09:18

SBL執法失當判終身禁吹 台灣籃球全輸了

2018-03-28 12:35

死纏爛打殺進四強 密西根大學的獨門絕技

2018-03-28 07:00
看更多

熱門文章

NBA／台灣人當林書豪老闆 蔡崇信正式入主籃網

2018-04-13 09:07

NBA／美運彩奪冠賠率 76人高居第五

2018-04-13 09:20

MLB／大谷跑速驚人 教頭誇奠定勝負的一棒

2018-04-13 13:40

MLB／大谷秀腳程敲首支三壘安 天使5連勝

2018-04-13 10:31

NBA╱布萊恩點名 MVP挑哈登、最佳教練選爵士

2018-04-13 16:55

春訓、例行賽差很大 專家早預期大谷翔平能成功

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

外資金童蔡崇信加入阿里月領2千 老婆說他瘋了

2018-04-13 15:51

MLB／大谷翔平想要多上場？天使教頭：夠多了

2018-04-13 11:32

NBA／新賽季將有新球風 林書豪盼續當籃網領袖

2018-04-13 08:49

MLB／大谷成下一個貝比魯斯？魯斯家族：還久

2018-04-13 07:07

MLB／谷酸變谷粉 美專欄作家猛誇大谷的好

2018-04-13 13:25

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

NBA／季後賽保守用兵 騎士主帥推10人輪替

2018-04-13 11:36

MLB／林子偉替補選到保送 波瑟羅領紅襪勝洋基

2018-04-13 11:12

MLB／超會圈粉 大谷翔平親送球棒給小男孩

2018-04-13 10:52

MLB／小4學生翹課看小熊比賽 撞見翹班的校長

2018-04-13 08:05

NBA╱最勤奮的男人 麥凱倫三連霸跑動總距離

2018-04-13 18:10

NBA╱少了柯瑞想贏馬刺 勇士還有3大武器

2018-04-13 17:45

MLB／小熊貝茲甩棒不跑壘 海盜教頭：不尊重比賽

2018-04-13 08:03

NBA／1天內2教頭遭開除 佛蓋爾丟魔術帥位

2018-04-13 14:47

NBA／阿里巴巴副主席 蔡崇信收購籃網49%股權

2018-04-13 09:48

NBA╱相信過程？ 理查森揭露76人重建秘辛

2018-04-13 18:30

NBA／不指望柯瑞首輪歸隊 柯爾喊話二連霸

2018-04-13 12:10

NBA／季後賽「狼」來了 維金斯：桑德斯會驕傲

2018-04-13 00:33

MLB／首度實戰！陳偉殷延長春訓3局很完美

2018-04-13 08:16

NBA／理查森憶勇士老八傳奇 肯定灌籃大賽創意

2018-04-13 12:37

NBA／馬雲譽最棒CFO 蔡崇信買籃網屬個人投資

2018-04-13 10:50

NBA／湖人重大休賽季 鮑爾不在乎超級球星降臨

2018-04-13 10:51

NBA／籃網仍是潛力股 台灣人入主華人商機無限

2018-04-13 10:17

中職／中信兄弟狂攻取分 打到富邦野手出來投

2018-04-13 21:42

MLB／甘莫歸隊不影響一朗 水手打算帶5外野手

2018-04-13 09:51

JHBL／U16國手證明自己 金華國中收隊史第5冠

2018-04-13 23:07

SBL／「下剋上」專業戶 富邦橫掃裕隆闖冠軍賽

2018-04-13 00:27

MLB／紅襪明戰金鶯 林子偉有機會先發

2018-04-13 18:56

中職／許基宏二軍連3戰開轟 回一軍仍是未知數

2018-04-13 16:14

中職／中信兄弟火力放送 5局打完已敲19安

2018-04-13 20:40

中職／潘武雄千安 蘇智傑再見轟按「讚」

2018-04-13 00:37

JHBL／2分險勝懷生 永仁完成三連霸永留冠軍錦旗

2018-04-13 21:01

NBA／蔡崇信擁選擇權 最快2021籃網最大股東

2018-04-13 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top