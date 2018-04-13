JHBL／U16國手證明自己 金華國中收隊史第5冠

2018-04-13 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



金華國中擊敗明仁國中收JHBL隊史第5冠。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

尋求隊史第5冠的北市金華國中今天在106學年JHBL男甲級冠軍戰，克服首節曾落後10分的劣勢，在陳力生攻下全場最高的27分帶領下，在比賽後段找回進攻節奏，一舉將比分拉開至20分差距，也讓苗縣明仁國中無力追趕，以83：62拿下勝利並在板橋體育館灑下金色的冠軍彩帶。

本季爭冠呼聲極高的金華國中，在最終戰遇上明仁國中頑強抵抗，在比賽後段才甩開對手糾纏，「這場比賽非常尊重我們的對手，替我們帶來不少難題，好在孩子們永不放棄，才能拿下勝利。」金華國中教頭吳正杰說，其實本來最怕陣中4位U16的國手在下半場體力下滑，沒想到球員們卻是興奮過頭，導致在開賽曾落後對手10分。

「他們開賽太過興奮了，表現都不夠冷靜，好在他們仍展現永不放棄的精神，也讓我能收下教練生涯的第4座冠軍盃。」不過他坦言拿下這座冠軍已沒有太大興奮感，但仍感到開心，吳正杰笑著說：「我覺得我的教練團好像比較開心。」，至於將來是否能繼續奪冠，他則認為現在球隊競爭愈來愈大，要奪冠愈來愈困難。

獲選男甲級MVP的U16國手陳將双對於奪冠直呼「我們終於證明自己」，這次U16內有4名金華國中球員，曾讓外界質疑這次U16的球員名單，更認為他們在國際賽後回歸母隊後表現會不如預期，今天他們用這座冠軍來證明自己的身手，也讓陳將双的國中生涯畫下圓滿句點。

「其實去年我就有旅外的想法，但就是為了這座冠軍多留一年，今天算是圓夢了。」今天攻下13分、15籃板、7助攻、5抄截、3阻攻全能演出的陳將双賽後開心的說。