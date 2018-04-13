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海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

JHBL／拿出永吉精神帶傷拚 陳恩：我腳沒有斷

2018-04-13 18:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「拿出永吉的精神，不放棄、不氣餒，堅持到最後。」北市永吉國中總教練郭華玲賽後說，今天在106學年JHBL男甲級季軍戰面對本次聯賽從未交手過的新北光榮國中，郭華玲不以勝負為最大考量，希望球員能從比賽中吸取到與不同隊伍交手的經驗。

「其實我就是希望能和光榮交手，因為我希望球員能藉由比賽，吸收到與不同球隊交手的經驗。」郭華玲賽後說，儘管自家球員身材不如對手高大，但她仍鼓勵球員展現「不氣餒」的精神，「投不進沒關係，但要勇敢出手。」

今天永吉在第2節單節打出28：17的攻勢奠定勝基，其中在王景礽攻下全場最高的31分，譚凱文15分，林韋愷也挹注14分，不過郭華玲特別點名國二的陳恩，在比賽中展現永吉的精神，「前一場比賽中他（陳恩）的右腳被對手踩到，但他賽前霸氣的告訴我，『教練我的腳沒有斷，我還能打。』而我在評估後，確定傷勢沒有腫脹，才讓他上場比賽。」

得到10分、6助攻的陳恩賽後坦言自己的腳在賽前仍隱隱作痛，不過上了場也就忘記傷痛，他感性的說：「最後一場比賽了，希望能幫教練跟學長拿到最好的成績。」明年將成為國三學長的他也許下願望，「希望明年能拿下冠軍。」

今年永吉國中陣中有6名主力球員將要畢業，郭華玲也勉勵子弟兵要永遠記得「永吉精神」，她說：「把不放棄和堅持到最後的態度帶到高中去。」

永吉國中陳恩帶傷拚。記者毛琬婷／攝影
永吉國中陳恩帶傷拚。記者毛琬婷／攝影
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