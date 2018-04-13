SBL／「下剋上」專業戶 富邦橫掃裕隆闖冠軍賽

2018-04-13 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北報導



蔡文誠摘下19分及9籃板。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

克服首節十一分的落後，氣勢正旺的富邦隊靠著老將蔡文誠與「台灣噴射機」各攻下十九分的帶領下，成功上演逆襲，最終以八十三比七十七擊敗裕隆隊，直落四場橫掃對手，隊史第二度挺進ＳＢＬ冠軍戰；曾六度獲選年度最佳教練的富邦教頭許晉哲賽後表示，球隊不只想要晉級冠軍戰，更要搶下接下來更重要的四場勝利。

賽勒（左）也攻下17分11籃板。記者侯永全／攝影 分享 facebook

「這個系列賽很辛苦，每一場我們都要迎接裕隆給我們新的挑戰。」許晉哲賽後說，而他也將勝利結果歸功於球隊的好氣氛，「就像我之前說的，球隊的氣氛愈來愈好，就算在落後的情況下球員們也不會互相責怪，這也是我們這場比賽能克服首節落後的主因。」不過許晉哲也坦言，裕隆兩大主將呂政儒、周士淵受傷，也是他們成功晉級的另一因素。

例行賽繳出剛好五成勝率的富邦，賽前並不看到例行賽戰績第五的球隊能扳倒例行賽龍頭的裕隆，就連許晉哲也坦言，賽前沒有想過能夠直落四取得勝利，「季後賽就是一場一場打，我很認同張宗憲前一場賽後所講的，聽牌後那場比賽是最難打的，因為沒人能想到之後的比賽會不會就這樣一落千丈下去。」

富邦本季找來曾在璞園隊執教完成四連霸的許晉哲執掌兵符，他也在執教首季就率領球隊闖進冠軍戰，「不只球團，球員也很渴望勝利，或許大家看到我們例行賽的表現覺得我們戰績不好，但現在我們不只想要晉級冠軍戰，還有四場很重要的比賽等我們去拿下。」

富邦接著可以喘口氣，冠軍賽的對手尚未出爐，金酒與璞園隊打完前四戰各取得二勝，冠軍賽廿一日在高雄巨蛋開打。

張宗憲（前）拿下19分。 記者侯永全／攝影 分享 facebook