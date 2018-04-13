親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

SBL／「下剋上」專業戶 富邦橫掃裕隆闖冠軍賽

2018-04-13 00:27聯合報 記者毛琬婷／新北報導

蔡文誠摘下19分及9籃板。 記者侯永全／攝影
蔡文誠摘下19分及9籃板。 記者侯永全／攝影
分享

克服首節十一分的落後，氣勢正旺的富邦隊靠著老將蔡文誠與「台灣噴射機」各攻下十九分的帶領下，成功上演逆襲，最終以八十三比七十七擊敗裕隆隊，直落四場橫掃對手，隊史第二度挺進ＳＢＬ冠軍戰；曾六度獲選年度最佳教練的富邦教頭許晉哲賽後表示，球隊不只想要晉級冠軍戰，更要搶下接下來更重要的四場勝利。

賽勒（左）也攻下17分11籃板。記者侯永全／攝影
賽勒（左）也攻下17分11籃板。記者侯永全／攝影
分享

「這個系列賽很辛苦，每一場我們都要迎接裕隆給我們新的挑戰。」許晉哲賽後說，而他也將勝利結果歸功於球隊的好氣氛，「就像我之前說的，球隊的氣氛愈來愈好，就算在落後的情況下球員們也不會互相責怪，這也是我們這場比賽能克服首節落後的主因。」不過許晉哲也坦言，裕隆兩大主將呂政儒、周士淵受傷，也是他們成功晉級的另一因素。

例行賽繳出剛好五成勝率的富邦，賽前並不看到例行賽戰績第五的球隊能扳倒例行賽龍頭的裕隆，就連許晉哲也坦言，賽前沒有想過能夠直落四取得勝利，「季後賽就是一場一場打，我很認同張宗憲前一場賽後所講的，聽牌後那場比賽是最難打的，因為沒人能想到之後的比賽會不會就這樣一落千丈下去。」

富邦本季找來曾在璞園隊執教完成四連霸的許晉哲執掌兵符，他也在執教首季就率領球隊闖進冠軍戰，「不只球團，球員也很渴望勝利，或許大家看到我們例行賽的表現覺得我們戰績不好，但現在我們不只想要晉級冠軍戰，還有四場很重要的比賽等我們去拿下。」

富邦接著可以喘口氣，冠軍賽的對手尚未出爐，金酒與璞園隊打完前四戰各取得二勝，冠軍賽廿一日在高雄巨蛋開打。

張宗憲（前）拿下19分。 記者侯永全／攝影
張宗憲（前）拿下19分。 記者侯永全／攝影
分享

超級籃賽
超級籃賽
分享

許晉哲張宗憲蔡文誠富邦勇士

相關新聞

SBL／金酒扳平璞園 兩隊戰線延長至周日

2018-04-12 23:18

JHBL女甲／永仁問鼎第十冠 又是懷生擋路

2018-04-13 00:45

SBL／富邦老將蔡文誠帶頭衝 歸功隊友無私、願犧牲

2018-04-12 22:02

SBL／直落4遭富邦橫掃 呂政儒：很不甘心

2018-04-12 21:27

JHBL／永仁挺進冠軍戰 3連霸差最後一步

2018-04-12 21:07

SBL／富邦勇士闖進冠軍戰

2018-04-12 20:31

SBL／克服11分落後 富邦直落4橫掃裕隆晉冠軍戰

2018-04-12 20:09

籃球／理查森技癢比三分球大賽 加碼和女籃尬舞

2018-04-12 18:08

JHBL／永仁闖冠軍戰 教頭卻不開心

2018-04-12 17:10

籃球／理查森替NBA 3x造勢 預測勇士衛冕成功

2018-04-12 15:06

JHBL／練兵狀況多 員山奇蹟闖4強

2018-04-12 00:31

CBA／林志傑飆20分 率廣廈晉級冠軍賽

2018-04-11 23:39

JHBL／12名國三同闖決賽 崇倫教頭：最棒畢業禮

2018-04-11 13:49

JHBL／最後10秒「3分打」 員山驚險闖4強

2018-04-11 13:32

JHBL／流著奈及利亞血 七賢籃板魔人進化

2018-04-11 00:46

SBL／張伯維奇蹟三分：謝謝林書緯相信我

2018-04-11 00:37

SBL／拉莫斯24分無用 吳俊雄：難隻手遮天

2018-04-10 23:21

SBL／璞園勝金酒 麥班達：每人做好該做的事

2018-04-10 23:15

圖輯／SBL璞園系列賽2比1領先金酒

2018-04-10 22:33

SBL／富邦3勝0負聽牌 張宗憲：最後一場最難打

2018-04-10 22:13

SBL／富邦堅持不放棄 以小打大快速反擊逆轉裕隆

2018-04-10 22:01

SBL／張伯維關鍵一擊 富邦延長賽逆轉裕隆聽牌

2018-04-10 21:14

圖輯／SBL張伯維延長賽三分準絕殺 富邦三連勝聽牌

2018-04-10 20:50

JHBL／金華名門之後 傅友想繼承老爸神射身手

2018-04-10 16:03

JHBL／平均沒90不能打球 永吉「學霸」當隊長

2018-04-10 13:38

改變金酒體質 裘爺：SBL最佳教練我投吳俊雄

2018-04-06 09:18

SBL執法失當判終身禁吹 台灣籃球全輸了

2018-03-28 12:35

死纏爛打殺進四強 密西根大學的獨門絕技

2018-03-28 07:00
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特跳脫合約 放眼4千萬美元年薪

2018-04-12 09:32

NBA／巴特勒31分碎金 灰狼隔13季再闖季後賽

2018-04-12 10:59

NBA／連兩季平均大三元 衛少狂抓籃板辦到了

2018-04-12 09:43

惡魔指叉球震撼全美 大谷如當年珍珠港奇襲

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

MLB／遭前隊友牽制出局 大谷：他以前沒那麼快

2018-04-12 13:10

NBA／雷霆首輪戰爵士 衛少再平均大三元謝隊友

2018-04-12 11:15

NBA／狀元佛爾茲最年輕大三元 76人宰鹿16連勝

2018-04-12 11:47

MLB／兩度板凳清空 基襪大戰上演火爆衝突

2018-04-12 10:17

NBA／30年首見！ 西區僅2支隊伍達50勝門檻

2018-04-12 17:30

MLB／大谷對左投敲首安首打點 天使橫掃遊騎兵

2018-04-12 09:21

MLB／洋基、紅襪大亂鬥 兩位事主賽後都喊冤

2018-04-12 12:17

MLB／5度牽制逮到大谷 前火腿隊友拒給首盜

2018-04-12 11:14

MLB／96哩近身球不能忍 洛磯與教士爆全武行

2018-04-12 08:23

NBA／鵜鶘搶下西區第六 讓馬刺首輪對決勇士

2018-04-12 14:22

NBA／詹姆斯首寫全勤紀錄 騎士首輪戰溜馬

2018-04-12 11:41

NBA／衛少高調致謝 柯里森當之無愧雷霆先生

2018-04-12 18:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

NBA／何納塞克下台一鞠躬 尼克風波再起

2018-04-12 17:25

NBA／火箭遇傷兵麻煩 防守悍將首輪恐缺席

2018-04-12 17:40

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-12 13:07

NBA／林書豪恢復非對抗訓練 教頭讚狀態驚喜

2018-04-12 08:54

NBA／艾靈頓破熱火三分球紀錄 暴龍無緣60勝

2018-04-12 13:22

韓職／遭李海昌砲轟 王維中：像歡迎我來南韓

2018-04-12 16:31

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-12 12:52

SBL／克服11分落後 富邦直落4橫掃裕隆晉冠軍戰

2018-04-12 20:09

MLB／最值錢球隊還是他 洋基蟬聯寶座21年

2018-04-12 08:00

NBA／拓荒者西北組冠軍入袋 登西區第3種子

2018-04-12 14:14

籃球／理查森替NBA 3x造勢 預測勇士衛冕成功

2018-04-12 15:06

MLB／比川普還紅！大谷旋風從大阪吹到安納罕

2018-04-12 18:33

MLB／陳偉殷投延長春訓 馬丁利盼好狀況延續

2018-04-12 09:13

SBL／直落4遭富邦橫掃 呂政儒：很不甘心

2018-04-12 21:27

JHBL／宿敵對決 懷生挑戰永仁連霸

2018-04-12 21:20

MLB／一支吹風機不夠 哈波的長髮靠兩支吹來的

2018-04-12 09:12

中職／潘武雄達成千安里程碑 蘇智傑贊助再見轟

2018-04-12 21:58

NBA／今日戰績表 例行賽最終日東區西八強出爐

2018-04-12 14:49

中職／千安百轟史上第14人 潘武雄：進職棒沒想過

2018-04-12 22:33

MLB／等待40年 道奇終收2020年明星賽主辦權

2018-04-12 07:04

中職／金控大戰3連戰 悍將黃亦志本季首先發

2018-04-12 18:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top