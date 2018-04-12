SBL／金酒扳平璞園 兩隊戰線延長至周日

2018-04-12 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



打完前3戰以1勝2負落後的金酒隊，今天硬是擋住對手反撲，儘管比賽後段讓對手追至3分差，不過暫停過後回來在比賽最後5分多鐘打出一波18：0攻勢，最終就以86：63擊敗璞園隊，也在7戰4勝制的系列賽將戰績扳平，也確定將戰線延長到周日。

璞園今天希望能再搶下1勝、取得「聽牌」優勢，不過金酒在拉莫斯、陳靖寰及張容軒合力攻下56分，助隊以23分差輕取對手，兩隊最快必須到周日才能分出勝負。

金酒執行教練吳俊雄指出，球隊的勝負關鍵仍在於防守及失誤上面，「這場比賽我們積極防守、降低失誤，加上拉莫斯積極的補防，下一場比賽我們還是要繼續保持高強度的防守才有致勝機會，我們還需要兩場的勝利。」

今天攻下全隊次佳20分的陳靖寰賽後表示，金酒還是支年輕的球隊，因此這場勝利對於球隊十分重要，「面對璞園這樣經驗豐富的球隊，今天我們就是贏在大家願意分享球，這是屬於團隊的勝利。」談到自己的外線出手，陳靖寰說：「其實我沒有想太多，教練就是鼓勵我，機會來了就大膽出手，因此我也放開來打，也就愈來愈進步。」

璞園、金酒前4戰打完戰平，兩軍將在周六力拚率先聽牌的機會，吳俊雄說：「今天這場比賽的企圖心比前2場好很多，球員們自己也知道這場比賽不能再輸，希望下一戰不管在心態還是狀態上都要繼續保持下去。」

錯失聽牌機會的璞園總教練麥班達賽後直呼「真的好累」，「開局打的這麼爛的結果就是會打的這麼辛苦，很明顯對方的心態比我們還積極。」一旁的陳冠全則表示，球員們的專注力不足，「或許大家覺得上一場拿下來後這場就會贏，注意力明顯不集中，下一場比賽必須要改善這樣的問題。」 金酒隊陳靖寰（右）繳出次佳的20分、8籃板、5助攻。記者侯永全／攝影 分享 facebook

【中央社台北12日電】

金門酒廠今在第4節最後6分36秒內，拉出一波22比2的攻勢收尾，也把領先從3分一口氣拉開至20分以上，終場86比63擊敗璞園建築，在7戰4勝制系列賽扳成2比2。

第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽第2輪，今在新莊體育館進行2場對決，稍早富邦勇士以83比77擊敗裕隆納智捷，系列賽以4比0橫掃對手率先晉級總冠軍賽。

金酒今天開局狀況神勇，首節就取得14分領先優勢，但韌性十足的璞園總有辦法縮小比數，直到第4節最後，金酒才如願拿勝，不過教練吳俊雄提醒球員，「我們還需要2場勝利」。

金酒老將陳靖寰攻下本土球員最高的20分，其中在第4節就包辦11分，他表示，機會來了就大膽出手，沒有猶豫也沒想太多，他數次重申「這場勝利，是屬於我們大家的」。

璞園開賽就陷入落後，教頭麥班達認為，開局開得太爛，導致一路打起來都很辛苦，加上對手心態、求勝慾望都比自家球員來得更積極，輸球沒話說。談到第4節最後被對手打爆，他坦言防守出了大問題，「我們一直都靠防守帶動進攻，守不住自然就沒火力，就算投得進，你守不住還是贏不了」。

雙方系列賽第5場對決，將於14日晚間7時在新莊體育館續戰，吳俊雄強調，下一戰將是最關鍵的一場比賽，先拿下的一方就取得聽牌優勢。