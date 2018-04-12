SBL／直落4遭富邦橫掃 呂政儒：很不甘心
例行賽以19勝11負的戰績排名第1，卻在季後賽準決賽遭到氣勢正旺的富邦隊直落四橫掃，成為SBL史上首支例行賽戰績龍頭在系列賽中遭到橫掃的球隊，賽後裕隆隊執行教練魏永泰難掩失望的表示，面對這樣的挫敗，教練團會負起責任，但他仍給予自家球員們肯定，在球隊面臨傷兵過多的因素下仍打出精采的比賽，他說：「明年我們會再回來的。」
賽前外界多半認為，裕隆面對例行賽戰績第5的富邦握有較大的贏面，不過他們卻被富邦逼入3連敗的絕境，今天裕隆背水一戰，首節打完儘管取得11分的領先，最終仍遭對手逆轉，以6分差落敗慘遭淘汰。
「沒把球員調整到最好是教練的責任。」魏永泰指出，「浪花兄弟」呂政儒及周士淵身上都有傷，也導致球隊攻擊火力下降許多，不過看到胡凱翔、吳怡斌、盧冠良和李德威等球員跳出來，仍讓他備感欣慰，「雖然我們輸了4場比賽，但我還是肯定我的球員們的表現，大家真的都辛苦了。」
帶傷上陣的「男模」呂政儒在系列賽表現不如以往，他今天雖然命中2顆三分球但也只得到10分，賽後他面色凝重、僅說了一句「很不甘心」。雖然最後結果不如預期，魏永泰仍希望將來球迷們能多多進場，替球員加油，他說：「雖然我們輸了4場，不過我們的球員仍打出精采的好球，我們也會回去改善自己的缺失，明年我們會再回來的。」
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