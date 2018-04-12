SBL／直落4遭富邦橫掃 呂政儒：很不甘心

2018-04-12 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



例行賽以19勝11負的戰績排名第1，卻在季後賽準決賽遭到氣勢正旺的富邦隊直落四橫掃，成為SBL史上首支例行賽戰績龍頭在系列賽中遭到橫掃的球隊，賽後裕隆隊執行教練魏永泰難掩失望的表示，面對這樣的挫敗，教練團會負起責任，但他仍給予自家球員們肯定，在球隊面臨傷兵過多的因素下仍打出精采的比賽，他說：「明年我們會再回來的。」

賽前外界多半認為，裕隆面對例行賽戰績第5的富邦握有較大的贏面，不過他們卻被富邦逼入3連敗的絕境，今天裕隆背水一戰，首節打完儘管取得11分的領先，最終仍遭對手逆轉，以6分差落敗慘遭淘汰。

「沒把球員調整到最好是教練的責任。」魏永泰指出，「浪花兄弟」呂政儒及周士淵身上都有傷，也導致球隊攻擊火力下降許多，不過看到胡凱翔、吳怡斌、盧冠良和李德威等球員跳出來，仍讓他備感欣慰，「雖然我們輸了4場比賽，但我還是肯定我的球員們的表現，大家真的都辛苦了。」