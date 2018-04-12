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籃球／理查森技癢比三分球大賽 加碼和女籃尬舞

2018-04-12 18:08聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

曾摘下兩屆NBA灌籃大賽冠軍的理查森（Jason Richardson）經過一晚的休息後，今天展開2018國泰NBA 3x系列活動，早上參加完記者會後，下午他來到文化大學，親切的理查森對於球迷合照、握手來者不拒，與文化男、女籃隊交流時還一時技癢，下場PK三分球大賽，也與黃鈴娟一起大跳斗肩舞，替活動帶起另一波高潮。

今天下午理查森來到文化大學與男、女籃球員進行交流，他分享自己的3對3籃球訣竅，「就是分享球、多防守，和懂得打擋切戰術。」活動來到了三分球大賽，文化女籃射手黃鈴娟不因使用男子用球重量、尺寸較大，接連飆進三分球，引得全場驚呼連連，最終得到10分摘下三分球大賽冠軍。

理查森（中）活動最後與球迷自拍大合照。記者毛琬婷／攝影
理查森（中）活動最後與球迷自拍大合照。記者毛琬婷／攝影
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黃鈴娟也趁機向理查森下戰帖，「我知道他（理查森）灌籃很強，但不知道他三分球強不強？」而聽到黃鈴娟的話後，理查森不甘示弱上場挑戰，最終他也繳出13分的表現，他說：「美國女生也是使用小球，看到她（黃鈴娟）的表現讓我很驚訝，其實我上場時我也很怕自己會比她低分。」

除了臨時加碼上場體驗三分球大賽，親和力十足的理查森，在文化女籃獻上招牌的斗肩舞後，也自告奮勇加入，也讓全場球迷尖叫聲四起，而最終活動就在理查森與滿場球迷自拍大合照中完美結束。

今年國泰NBA 3x活動除了延續以往北、中、南3區預賽外，今年更擴大為6區戰場，各區預賽自5月12日起台北實踐大學展開，各區優勝隊伍將於7月20日會師信義區香堤廣場進行總決賽，一般組、菁英組最終男、女冠軍隊伍能前進美國，體驗難忘的NBA之旅。

文化女籃射手黃鈴娟摘下三分球大賽冠軍。記者毛琬婷／攝影
文化女籃射手黃鈴娟摘下三分球大賽冠軍。記者毛琬婷／攝影
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理查森（左）與文化女籃黃鈴娟尬舞。記者毛琬婷／攝影
理查森（左）與文化女籃黃鈴娟尬舞。記者毛琬婷／攝影
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