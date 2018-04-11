SBL／張伯維奇蹟三分 富邦聽牌了

2018-04-11 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ／台北報導



張伯維投進兩顆關鍵三分球，助富邦取得三連勝。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

隊友的信任，幫助富邦隊張伯維昨天在ＳＢＬ季後賽準決賽第三戰，率隊克服十分落後，於延長賽最後十秒、球隊兩分落後時，投進關鍵超前三分球，助隊以七十九比七十八逆轉擊敗裕隆隊，在七戰四勝制的系列賽中取得三勝○敗的「聽牌」優勢。

賽後張伯維說：「我最想感謝的是林書緯，謝謝他相信我，把球傳給我；而我在出手時也很緊張，因為我常常有最後一擊的機會，但都沒投進過，也一直覺得我沒那個命，但是我錯了。」

張伯維在延長賽最後十秒，飆進超前三分球後，輪到裕隆喊停。最後九秒，裕隆在一分落後時，還有最後一波組織進攻的機會，但潘冠翰在讀秒階段出手沒進，錯失超前契機，宣告裕隆以一分差落敗。

富邦贏球後，張伯維被隊友團團圍住，撲倒在地。張伯維說：「常常是我在弄別人，第一次被隊友這樣歡慶，感覺滿舒服的，希望下一戰我也可以被隊友推來推去。」

富邦總教練許晉哲表示，在第四節最後兩分鐘落後十分時，其實有想過把賽勒換下來，但最後選擇換小陣容，球員也快速地打出反擊，並在延長賽展現意志力。

儘管過去ＳＢＬ並無球隊可從○勝三敗的劣勢下逆轉，但許晉哲仍不敢小覷對手。他說：「我們還是要一場一場來，在沒有贏下第四場之前，前面的贏球永遠是假的。」