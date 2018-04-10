SBL／拉莫斯24分無用 吳俊雄：隻手難以遮天

2018-04-10 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



金酒拉莫斯（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影 分享 facebook SBL金酒隊拉莫斯今天雖奪24分、13籃板，但仍孤掌難鳴，其他隊友得分都在8分以下，未能適時彌補火力，最終以72：90不敵璞園隊，苦吞2連敗，在季後賽7戰4勝制的準決賽，陷入1勝2敗的落後劣勢。

金酒總教練吳俊雄表示，拉莫斯的表現還可以，只能說「隻手難以遮天，現在基本上有三個人在守他，當外圍不給力的時候，能做的有限」。

金酒蘇奕晉前兩戰單場都至少有17分進帳，但此役7投2中，僅貢獻4分，先發上場13分鐘後，就開始坐板凳休息。

吳俊雄表示，雖然在訓練時有針對蘇奕晉的這個點，做些方法套入，但上去做的時候成效不是很好，加上可能抗壓沒那麼強，投籃的信心就會越低，因此還是鼓勵球員該出手就出手。

儘管苦吞2連敗，但吳俊雄並不擔心，他表示，這是球隊首次打第二輪，所以沒有說什麼怕與不怕，就是盡量去做，並相信球隊還是有基本的實力，只能說這場打得不好。

本季是金酒隊史首度打進季後賽第二輪，反觀璞園季後賽經驗豐富，曾在2012至2015年球季完成4連霸，本季是連11季闖進季後賽。吳俊雄表示，季後賽的經驗本來就很重要，璞園的球員經驗豐富，知道該如何在比賽中微調狀態，當球投不進的時候，還知道可以做許多事情，心臟很堅強，有良好的心理素質。