SBL／璞園勝金酒 麥班達：每個人做好該做的事

2018-04-10 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



璞園戴維斯（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影 分享 facebook SBL璞園隊每個人都做好該做的事，並靠著戴維斯奪全場最佳28分、17籃板，助隊以90：72擊敗金酒隊，在季後賽7戰4勝制的準決賽，取得2勝1負領先。

賽後璞園總教練麥班達表示，很開心，不管是進攻或是防守，大部分的時間都有按照策略，每個人都有共識，做好該做的事，才有這樣的結果，所有人都知道該做什麼，接著回去再檢討一些細節，為下一場比賽做準備。

璞園一開賽就用防守帶動進攻，單節打出22：11的攻勢；反觀金酒打得有氣無力，種下敗果。金酒總教練吳俊雄表示，資深的球員在體力上有點沒力的感覺，一開始感覺就不太對，後來只好換年輕的球員上來。