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HBL／挺乙級賽事 郭少傑填補遺憾

2018-04-10 00:47聯合報 記者曾思儒／台北報導

HBL乙級大使郭少傑（右）記者會上分享自身經歷。圖／展逸國際行銷提供
HBL乙級大使郭少傑（右）記者會上分享自身經歷。圖／展逸國際行銷提供
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高中時期，別說ＨＢＬ甲級，台銀隊前鋒郭少傑連乙級賽事都沒參加過，但憑藉對籃球的熱情和堅持，讓他在ＳＢＬ站穩一席之地，他也希望以自己故事激勵為ＨＢＬ乙級決賽備戰的小球員們，「我都可以了，其他人一定也行！」

SBL超級籃賽
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ＨＢＬ今年邁入卅周年，上月甲級決賽在台北小巨蛋落幕，乙級八強決賽十六到廿日在台北體育館登場，今年除快樂電視網提供賽事直播、緯來體育台直播廿日三場男子組賽程，運動品牌亞瑟士也首次贊助八強球衣。

郭少傑和國泰女籃隊的台北世大運國手「小丁」林育庭，昨天以賽事大使身分站台。一九○公分的郭少傑透露，高中時身高才抽高十多公分，但當時公東高工並沒報名ＨＢＬ，「滿遺憾的，我很熱愛籃球，會覺得怎麼沒打過？」他高中看了ＳＢＬ賽事就立下志向，有朝一日要站上夢想舞台，第十一季選秀會讓他美夢成真。

郭少傑笑說，逐夢過程努力是必備，「還有幸運和堅持吧。」

【中央社台北9日電】

106學年度高中籃球乙級聯賽決賽16日將在台北體育館進行，現SBL台銀的郭少傑今天以大使身分勉勵前進8強的學弟妹，要以不放棄的精神全力去拚，朝自己的夢想前進。

400多組隊伍自預賽起歷經4個多月賽事，有包括男子組的醒吾高中、興華高中、海星高中、慧燈高中、台東高中、成功高中、立仁高中、善化高中，和女子組的桃市陽明、壽山高中、能仁家商、四維高中、小港高中、屏東高工、立仁高中、台南高商脫穎而出前進8強。

畢業於HBL乙級的公東高工，現在是超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行隊一員的郭少傑，今天擔任HBL乙級大使，和學弟妹分享他從HBL乙級打進SBL的心路歷程。

郭少傑鼓勵學弟妹要以不放棄的精神全力去拚，朝自己的夢想前進，他也提醒學弟妹們，再過一個星期就是決賽了，這段期間千萬不要受傷，比賽當天就好好專心在球場上。

HBL

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