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JHBL／田徑場摘雙金 呂佳諺籃球場繳雙10

2018-04-09 19:20聯合報 記者曾思儒╱即時報導

不但是JHBL懷生國中的禁區要角，身高167公分的呂佳諺在田徑場也綻放光芒，上月的台北市中運一人包辦國女組的800公尺和1500公尺雙面金牌，本周打完JHBL決賽，下周就要轉往台中參加107年全中運

身高不出色卻要扛起球隊禁區，呂佳諺分享箇中秘訣，「籃板一定要拿很多，卡位一定要做好！」今天JHBL決賽首戰碰宜蘭員山國中，她除攻下16分，還抓下8記進攻籃板在內的18籃板，以「雙10」成績助隊以68：48搶下首勝。

懷生今年第一高度僅169公分，在女甲8強完全沒有身材優勢，教頭何素青苦笑說：「每年都這樣，高個子早就被別隊找走了。」但球隊以團隊和速度闖天下，決賽前雖遇感冒病毒侵襲，隊上多位球員掛病號，仍順利拿下分組首勝。

呂佳諺也是感冒成員之一，儘管和她對位的員山177公分中鋒温雅云今天轟下全場最高22分，何素青也不忍苛責，「佳諺很願意做苦工，但生病，感冒又發燒。」

何素青也提到，呂佳諺的特質就是很「實在」，「她真的很願意做，是個讓我很安心的球員，她打到外面也可以，缺點就是不夠有自信。」

小學五年級開始接觸籃球，呂佳諺位置一直是大前鋒為主，但爸爸雖有180公分，她身高卻沒能突破170大關，現在已經開始為高中轉型做準備。

她坦言球隊身材和各隊相較小一號，防守容易被打點，「所以一開始就不要讓對手到禁區，就不會有被打點的機會！」

呂佳諺外圍出手。 記者曾思儒／攝影
呂佳諺外圍出手。 記者曾思儒／攝影
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呂佳諺快攻遇員山阻擋。 記者曾思儒／攝影
呂佳諺快攻遇員山阻擋。 記者曾思儒／攝影
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全中運田徑光芒

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