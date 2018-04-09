籃球／運動i台灣 寶島夢想家站台

2018-04-09 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



主場就在彰化體育館，ABL台灣代表寶島夢想家，休季期間仍持續參與彰化當地事務，今天蔡政憲、李家慶、吳松蔚、楊天佑和柴瑋就代表球隊出席彰化縣政府舉辦的「107年運動i台灣計畫」啟動記者會，鼓勵民眾一同愛運動、愛台灣。

蔡政憲是正港的彰化子弟兵，他認為家鄉的運動風氣一直很好，「民眾不但對進場觀賞職業賽事的態度熱情，自己本身也都非常樂於運動，相信在縣政府有計劃的推動下在地的運動風氣跟知識都會越來越好。」

「名堂哥」吳松蔚則以自身經驗鼓勵愛運動的民眾，「我自己開始接觸籃球，培養投籃準度的起點也是地方性的運動資源開始，只要喜歡就盡量去做，運動習慣不但能讓自己更健康，也許有一天也能在運動上發揮自我的專業。」

彰化縣政府為鼓勵縣民養成「自發」、「樂活」、「愛運動」的規律習慣，也配合教育部體育署全民運動政策進行四大專案在彰化在地深耕運動習慣，啟動「107年運動i台灣計畫」啟動記者會，今天除寶島夢想家代表球員，奧運跆拳道國手劉威廷也以運動大使身分，和彰化縣副縣長林明裕出席記者會。