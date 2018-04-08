SBL／璞園扳平戰局 拉莫斯賽後動怒批裁判

2018-04-08 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



摘下本季最佳洋將的拉莫斯率領金酒隊首闖季後賽準決賽，昨天面對例行賽戰績第2的璞園隊絲毫不畏懼，在季後賽準決賽拔得頭籌，今天雙方進行第2戰交手，兩對糾纏至終場前16秒，儘管金酒靠著張文平及拉莫斯聯手追至1分差，不過最後張容軒外線出手落空，讓璞園以70：66險勝，兩隊在7戰4勝制的系列賽戰成平手。

此役兩隊在各項數據上相去不遠，璞園也就靠著多投進4顆罰球拿下這場比賽勝利。賽後璞園總教練麥班達直呼：「這是場團隊的勝利。」他透露，昨天在輸了系列賽首戰後，球員們都十分自責，不過他也樂於看到球員如此重視團隊成績，也認為今天能拿下勝利主因歸功於球員的心態。

而璞園在「新台灣人」戴維斯得到18分、18籃板帶領下，簡浩及吳岱豪也分別挹注15、10分，最終就以4分差驚險收下勝利，不過戴維斯在最後2.9秒穩穩罰進兩球替球隊鎖住勝利後，卻與金酒前鋒陳靖寰發生衝突，但裁判卻沒有針對此衝突有任何哨音，也讓金酒執行教練吳俊雄及拉莫斯賽後大為不滿。

「我真的不知道該怎麼說，這場比賽就是輸了。」系列賽遭到扳平後吳俊雄面色凝重的說，而針對比賽中的衝突，他解釋說：「我明明看到最後那個衝突時，裁判有要吹技術犯規，沒想到暫停過後就沒了，我不是要替阿寰（陳靖寰）講話，不是說他都是對的，可是這個球季很多時候，裁判的哨音永遠都是對金酒不利。」

坐在一旁的拉莫斯更為憤怒，連續好幾次說出他「不受尊重」，更直言這是一場「8打5」的比賽，「我想裁判根本不尊重我們，不管是對教練或球員都一樣，我是這聯盟最好的球員，但裁判總是不尊重我，我很不喜歡這樣，而對Q（戴維斯）的尊重卻太多。」

拉莫斯表示，自己從來都不愛說裁判的問題，因為自己是個職業球員，但他直言這樣下去對聯盟而言並不是好事，而且有人可能會因此受傷，「外界可能說我們打球很髒，但其實不然，我們的球員都十分努力，我們努力了4個月，打出例行賽第3的成績，但卻沒有人尊重我們。」