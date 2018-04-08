SBL／不滿裁判 許晉哲怒批：搞懂規則再來吹

2018-04-08 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



富邦隊總教練許晉哲對於裁判吹判十分不滿。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook

比賽時間只剩最後9.7秒，裕隆與富邦隊仍戰成68平手，此時裕隆採取犯規戰術，將未持球的富邦洋將賽勒送上罰球線，而他也頂住壓力兩罰俱中，幫助球隊以70：68險勝，儘管球隊最終取得系列賽2連勝，富邦總教練許晉哲賽後卻對裁判吹判十分不滿，直言怒批裁判「搞懂規則再來吹判」。

會讓許晉哲就算球隊拿下勝利仍如此生氣的原因在於，比賽在最後9.7秒時，暫停過後李德威接受教練指示故意犯規，將未持球的賽勒送上罰球線，不過此時裁判卻只對李德威吹一般犯規，而不是違反運動道德犯規，因此賽勒兩罰全中後球權輪回裕隆手上。

這樣的吹判當下就令富邦不滿並提出質疑，不過裁判並沒有因此改判，「如果裁判不知道規則，憑什麼來吹球。」賽後許晉哲憤怒地說：「說真的我不知道我們今天是怎麼贏球的，如果賽勒那2罰沒進呢？那我們是不是就輸了。」

「裁判要懂（規則）再來吹，如果其中1個裁判錯就算了，難道其他兩名裁判不能討論嗎？我不能接受裁判不懂規則，這樣對台灣籃球是很大的傷害。」許晉哲指出，無論是NBA還是FIBA（國際籃球總會）都有這項規則，他直言「難道SBL是有自己的規則嗎？」

不過好在最後賽勒兩罰全中，幫助球隊拿下致勝分，賽後他表示，自己過去站上罰球線總是想太多，今天他清空腦袋，穩穩罰進兩球，幫助球隊在7戰4勝制的系列賽取得2：0領先。許晉哲說：「之後我們還是要一場一場來，雖然賽前大家都不看好我們，但我反而喜歡這樣，以前排名在上被挑戰的壓力其實很大，但是現在我們沒有壓力，被大家看輕反而會激起我們的鬥志。」