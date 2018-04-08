HBL邀請賽／助拳能仁學弟後 林庭謙再追「美」夢

2018-04-08 01:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北報導



林庭謙在ＨＢＬ邀請賽冠軍戰拿下十八分、九籃板，助能仁擊敗松山。 圖／高中體育總會提供 分享 facebook

用十八分、九籃板的表現幫助能仁家商奪冠並結束返台之旅，旅美籃球好手林庭謙將在今天搭機返美備戰最後一個ＡＡＵ（美國業餘籃球聯盟）賽季，未來將會以站上ＮＣＡＡ一級舞台為目標繼續前進。

林庭謙這次ＨＢＬ卅周年國際邀請賽返台為父親林正明執教的能仁效力，並率領球隊一路殺進冠軍賽並碰上今年ＨＢＬ衛冕軍松山，林庭謙再度與高承恩、林彥廷、陳范柏彥聯手飆分，幫助能仁以一○一比六十四輕取主力缺陣的松山，拿下邀請賽冠軍。

林庭謙在邀請賽六戰繳出平均十八點五分、三分球命中率四成五六的亮眼數據，賽後他說：「這次回來幫能仁打球又拿下冠軍，真的很開心，也算是圓夢了。這次回來就是想幫忙帶著學弟，雖然一開始打的時候因為不能適應節奏有點吃力，但到最後已經慢慢習慣。」

而林正明則認為這一次林庭謙加入能仁，不但讓隊友成長，自己也學到不少：「像冠皓就說庭謙的急停跳投和處理球能力都很好，值得他學習，而庭謙也有從ＨＢＬ快速的攻守轉換節奏中學到很多，畢竟他是屬於比較沉穩的選手，缺少亞洲球員該有的敏捷和刁鑽。」

林庭謙今天就將返美，他說：「這次回去要好好調整然後打給那些大學教練看，尤其是希望讓他們也看到我的防守，未來如果還有這樣的機會，我還是會再回來打球的。」