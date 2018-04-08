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SBL準決賽／富邦首戰擊退裕隆 歸功好氣氛

2018-04-08 01:06聯合報 記者毛琬婷／彰化報導

富邦隊林書緯攻下十五分。 圖／中華籃協提供
富邦隊林書緯攻下十五分。 圖／中華籃協提供
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ＳＢＬ季後賽準決賽，例行賽第一的裕隆隊因為休兵十天而影響到比賽感覺，在七戰四勝制的系列賽首戰，以七十一比七十六不敵從季後賽首輪逆轉晉級的富邦隊。

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富邦經過季後賽首輪與達欣隊的四場激戰，不僅適應比賽節奏與球隊氣氛都來到高峰，昨天延續士氣，以五分差扳倒裕隆，也讓富邦總教練許晉哲賽後直呼：「希望我們能繼續往上爬。」

而球隊先是粉碎達欣的衛冕夢，接著次輪首戰又扳倒裕隆，球隊氣勢扶搖直上，不過許晉哲卻有不同的看法，「我認為季後賽比的不是氣勢，是球隊的氣氛，只要團隊氣氛好、就什麼都好，如果氣氛不好，隊友互相抱怨，就不會有好結果。」

此役裕隆在下半場急起直追，無奈讀秒階段出現過多犯規，加上想利用外線追分卻沒有效果，團隊全場三分球四十一投僅九中，攻進全場最高廿二分的周柏臣坦言，比賽感覺多少會受到影響，不過這不是落敗的藉口，「我們一場一場的調整，還是很有信心的。」

另一場比賽，金酒隊靠著剛摘下最佳新人王的張文平飆進五顆三分球，個人獨拿十五分，加上洋將拉莫斯挹注廿分、十九籃板，蘇奕晉也有十八分演出，助隊以七十九比七十擊敗璞園隊，在七戰四勝制的系列賽拔得頭籌。

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