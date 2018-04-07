SBL／張文平替補轟5記三分球 金酒退璞園拔頭籌

2018-04-07 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



金酒隊張文平（右）替補上陣繳15分。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook 金酒隊挾著首輪以3：1淘汰台啤隊的氣勢，今天靠著拿下最佳新人王的張文平投進5顆三分球，個人獨拿15分，加上洋將拉莫斯挹注20分、19籃板，蘇奕晉也有18分的演出，助隊以79：70擊敗璞園隊，在季後賽準決賽首戰開出紅盤。

璞園在第2節靠著簡浩飆進3顆三分球，單節獨拿11分一度幫助球隊追平比數，不過金酒立刻展開反攻，靠著拿下最佳新人王的張文平回敬兩顆三分球，也讓金酒半場打完取得42：33領先，最終收下7戰4勝制的系列賽首勝。

金酒隊史首度晉級季後賽準決賽，挾著這股氣勢今天再退璞園，也讓金酒執行教練吳俊雄賽後開心的說：「這是球隊第1次4強，也是我的第1次。我們挺過這場艱辛的比賽，搶下系列賽第1勝的感覺對於球隊絕對是不同的，而我們還差3場勝利，接下來就是一步一步來。」

今天手感絕佳，三分球7投5中、替補攻下15分的張文平表示，團隊防守佳，加上今天團隊助攻多，代表球員們不自私，並且延續之前對上台啤的情況，都是今天能獲勝的原因。

而拉莫斯今天在半場結束就4犯在身，不過吳俊雄仍將他留在場上，對此吳俊雄表示，自己不是有勇氣，而是沒辦法，「他是球隊核心，他很聰明，自己也知道不能（犯滿）離開，其實我不是沒想過要用純本土應戰，但是Q（戴維斯）在有PJ（拉莫斯）在的時候都能搶下這麼多進攻籃板，沒有辦法想像沒有他在的時候。」