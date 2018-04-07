SBL／林書緯持續火燙 率富邦扳倒裕隆搶下首勝

2018-04-07 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



富邦擊敗裕隆，第二輪兩隊系列賽首勝。 擷圖自富邦勇士隊臉書粉絲團 分享 facebook 第15屆SBL季後賽第2輪今天在彰化縣立體育館熱鬧開打，首輪在驟死賽勝出的富邦隊今天碰上例行賽戰績龍頭的裕隆隊，儘管富邦一度花光領先14分的優勢，在決勝節遭到對手追上，仍在關鍵時刻靠著穩定的罰球致勝，最終就以76：71擊敗對手，在7戰4勝制的系列賽中搶下先機。

裕隆例行賽戰績19勝11負排名龍頭，季後賽首輪免戰，以逸待勞休兵10天，今天面對近期氣勢正旺的富邦，富邦在季後賽首輪克服對手以2：1「聽牌」的劣勢，連續拿下兩場勝利，逆轉戰局晉級次輪。

富邦開賽還取於落後的局面，不過近況愈來愈火燙的林書緯連續兩顆三分球幫助球隊將戰局逆轉，單節獨拿10分，幫助富邦守節打完就以23：12取得領先。

次節富邦輪到替補球員發威，一度領先達14分，不過裕隆靠著傷癒復出的「男模」呂政儒單節攻下6分，將比分差距縮小至個位數，半場打完富邦仍以37：30領先裕隆。

易籃後裕隆一度將比分縮小至2分差，不過富邦在緊要關頭外線適時發威，張伯維、劉韋辰分別都命中三分，幫助球隊守住領先。落後5分的裕隆決勝節掛起反攻旗幟，靠著李德威及洋將奈維爾接連命中三分球，周柏臣再擺進2分，裕隆打出一波13：5的攻勢在比賽後段終於重新取得領先。

不過裕隆並沒有開心太久，接連幾波攻勢又讓富邦將比數扳平，隨後兩隊你來我往，蔡文誠兩罰全中幫助球隊再要回1分領先，讀秒階段林書緯兩罰俱中，幫助球隊鎖住勝利，最終就以5分差驚險擊敗裕隆，搶下7戰4勝制的系列賽第1勝。

富邦以洋將賽勒16分、19籃板的雙十表現最佳，近況火燙的林書緯也有15分的演出，落敗的裕隆以周柏臣22分最佳，奈維爾15分、15籃板次之，傷癒復出的呂政儒則得到11分。