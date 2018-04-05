親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生

SBL／擊敗達欣晉級四強 許晉哲還沒想好應戰方式

2018-04-05 22:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

打完前2戰取得「聽牌」優勢的達欣隊，在上一役比賽後段防守失序，花光20分領先優勢，最終在延長賽遭到逆襲，也讓富邦隊將系列賽戰線延長至第4戰，今天達欣射手手感冰冷，三分球全場26投僅4中，不敵富邦全場轟進11顆三分球，最終以69：77落敗，在季後賽首輪慘遭淘汰。

攻下全場最高21分的達欣蘇翊傑賽後表示，將落敗歸咎於自身，「我不會把球隊的落敗原因歸咎在布拉禁賽，還是周儀翔的離開與施顏宗的受傷，在這樣關鍵的比賽球員犯了太多錯誤，整場比賽我沒有把球控好，也沒有帶起大家士氣，責任都在於我。」

提前結束球季的蘇翊傑談到自己未來動向，他說：「自己已經31歲了，希望接下來能有一份長約為自己籃球生涯畫下句點，大概是3、4年的合約，只要合約年限與價碼可以接受，不排除任何可能。」

而富邦今天靠著凶猛的外線火力粉碎達欣的衛冕夢，對於今天的結果，他不覺得是「爆冷」，賽後總教練許晉哲表示，球隊在例行賽第5輪開始，戰績始終保持著勝多輸少的情況，表示全隊狀態正往上走，「我們壓抑好幾場的外線火力，也終於解放了，很感謝達欣這個可敬的對手，也感謝張宗憲、林書緯兩名球員確實照著比賽計畫執行。」

許晉哲還透露，為了提升球隊的投籃自信，他還特別設計了不同的手勢試著去鼓勵球員的外線信心，而今天富邦外線23投11中，高達4成78的三分球命中率，是這場比賽的致勝關鍵。被問及如何面對下一輪對手裕隆隊，許晉哲坦言至今還沒有想過如何應戰，他笑說：「現在最重要的事情應該是要訂到彰化的飯店。」

投進4顆三分球、攻下全隊最高18分的林書緯則說：「今晚我們全隊團結一致，才有辦法拿下這場關鍵勝利，這是我在SBL第3次打季後賽，有經驗了，也比較有信心，希望我能用更積極的態度來面對下一輪比賽。」

富邦隊頂住壓力，連兩戰搶下勝利晉級下一輪。圖／中華籃球協會提供
富邦隊頂住壓力，連兩戰搶下勝利晉級下一輪。圖／中華籃球協會提供
分享
富邦隊林書緯（右）連續兩戰有亮眼表現。圖／中華籃球協會提供
富邦隊林書緯（右）連續兩戰有亮眼表現。圖／中華籃球協會提供
分享

達欣許晉哲林書緯
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

SBL／富邦11記三分球轟垮對手 淘汰衛冕軍達欣

2018-04-05 21:14

U16亞青男籃／4分不敵黎巴嫩 中華隊無緣8強

2018-04-05 17:07

U16亞青男籃／5日戰黎巴嫩 中華隊搶8強門票

2018-04-05 10:32

HBL邀請賽／松山演23分逆轉勝 林正：已習慣了

2018-04-05 00:29

HBL邀請賽／禁區交棒 南山組新雙塔

2018-04-04 23:58

HBL邀請賽／「妹妹」丁冠皓變哥哥 繳完美命中率

2018-04-04 21:59

圖輯／HBL邀請賽松山林正絕殺 松山逆轉豐見城

2018-04-04 20:22

HBL邀請賽／林正「準絕殺」 松山23分大逆轉

2018-04-04 20:03

U16亞青／浪費10分領先 中華男籃遭伊朗逆轉

2018-04-04 16:15

SBL／達欣、富邦首輪驟死戰 採現場售票

2018-04-04 15:51

SBL／台啤遭金酒淘汰 周俊三：打得不夠兇悍

2018-04-04 04:07

SBL／金酒創隊史最佳 拉莫斯：知道外界不看好

2018-04-04 04:06

SBL／獲年度進步獎 金酒蘇奕晉：謝教練和隊友

2018-04-04 01:47

SBL／金酒晉第二輪 張文平奪新人王很有感

2018-04-04 00:35

HBL邀請賽／國際賽獲好評 松山盃欲接棒

2018-04-03 23:48

SBL／達欣領先20分還是輸 系列賽將一戰定生死

2018-04-03 23:44

NCAA／冠軍賽變個人秀 「大學版喬丹」獲MOP

2018-04-03 23:39

SBL／金酒首闖第二輪 吳俊雄：靠自己創造歷史

2018-04-03 23:18

SBL／富邦逆轉達欣 張宗憲：改變防守策略奏效

2018-04-03 22:20

SBL／達欣遭富邦逆襲 蘇翊傑：對手打得很好

2018-04-03 22:04

SBL／富邦用進攻帶動防守 逆轉擊敗衛冕軍達欣

2018-04-03 21:19

HBL邀請賽／日本第一長人 對林庭謙印象深刻

2018-04-03 20:13

HBL邀請賽／母雞帶小雞 南山女籃以賽傳承

2018-04-03 18:44

NCAA男籃／密西根州大怪物新人 傑克森挑戰NBA

2018-04-03 17:02

NCAA男籃／不洗自己數據 布里奇斯有團隊意識

2018-04-03 16:57

NCAA男籃／找想留在大學打球 維拉諾瓦不靠超強新人

2018-04-03 16:52

HBL邀請賽／爭冠戲碼重演 能仁大勝松山

2018-04-03 16:23

JHBL／邱國達用熱忱灌溉 明仁國中成國手溫床

2018-04-03 15:04

NCAA／德拉瓦州的喬丹 迪文森佐獲頒MOP

2018-04-03 12:40

NCAA男籃／迪文森佐扮奇兵 維拉諾瓦3年摘2冠

2018-04-03 12:00

HBL／放榜！林正錄取國體大 譚傑龍將旅外

2018-04-03 11:41

SBL執法失當判終身禁吹 台灣籃球全輸了

2018-03-28 12:35

死纏爛打殺進四強 密西根大學的獨門絕技

2018-03-28 07:00

富邦人壽UBA冠軍賽High翻小巨蛋 萬人見證奪冠時刻

2018-03-30 14:16
看更多

熱門文章

韓職／王維中勝投擦身 拚開季3連勝等下周

2018-04-05 20:20

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

NBA／詹姆斯下一站？ 拓荒者麥凱倫預言去76人

2018-04-05 09:18

NBA／雷納德與詹姆斯互換？搶人大戰隔空開打

2018-04-05 11:02

NBA／頂替柯瑞出頭天 勇士將與庫克簽複數年約

2018-04-05 09:44

NBA／76人退活塞12連勝 東區8強全出爐

2018-04-05 10:26

MLB／大谷翔平連兩戰開砲 塞揚強投克魯柏挨轟

2018-04-05 07:38

韓職／王維中113球8局丟1分 無關勝敗退場

2018-04-05 20:17

MLB／普荷斯看大谷 能把球轟到任何角落

2018-04-05 14:04

MLB／大谷棒打塞揚強投克魯伯 打擊率破四成

2018-04-05 09:20

MLB／大谷連兩天開轟 自評新球季好的開始

2018-04-05 11:39

NBA／庫茲瑪30分相助 湖人延長賽拔馬刺

2018-04-05 15:20

NBA／暴龍逆轉綠衫軍 拚東區龍頭與隊史勝場

2018-04-05 11:46

MLB／前役單場5K被噓爆 史丹頓致勝轟討回面子

2018-04-05 08:54

U16亞青男籃／4分不敵黎巴嫩 中華隊無緣8強

2018-04-05 17:07

中職／蔣智賢開轟又再見安 放下心中石頭

2018-04-05 21:09

中職／陳金鋒看大谷打擊 姿勢微調收效

2018-04-05 16:22

NBA／終止4連敗 鵜鶘啟動保八捍衛戰

2018-04-05 15:13

中職／復仇者聯盟出頭 蔣智賢對兄弟敲再見安

2018-04-05 20:29

MLB／天使輪值傷一人 大谷9日登板再戰運動家

2018-04-05 15:46

SBL／富邦11記三分球轟垮對手 淘汰衛冕軍達欣

2018-04-05 21:14

MLB／功夫熊貓罕見先發 轟垮水手王牌赫南德茲

2018-04-05 12:31

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

中職／普力斯點名林益全、蔣智賢 有MLB能力

2018-04-05 17:08

日職／相隔4209天再先發 松坂大輔投完5局退場

2018-04-05 19:16

中職／封鎖老東家打線 林煜清沒特別想法

2018-04-05 21:46

NBA／馬刺季後賽拉警報 墨瑞：每戰都當驟死賽

2018-04-05 19:58

中職／「復仇者」再戰 蔣智賢、張正偉仍受關注

2018-04-05 10:34

U16亞青男籃／5日戰黎巴嫩 中華隊搶8強門票

2018-04-05 10:32

圖輯／蔣智賢再見安 悍將7：6逆轉勝兄弟

2018-04-05 20:43

中職／廖健富再敲全壘打 跨場連3打數開轟

2018-04-05 17:51

中職／陳鴻文暫下二軍 預計15日再登板

2018-04-05 18:34

中職／悍將蔣智賢短打拚上壘 兄弟史總樂見

2018-04-05 18:13

MLB／柯賓狂飆12K 響尾蛇對戰道奇9連勝

2018-04-05 09:49

MLB／今日戰績表 洋基雙50連線齊開轟

2018-04-05 16:02

中職／縮小抬腿幅度 兄弟打教讚大谷打擊天分

2018-04-05 17:03

中職／林泓育8局本季首轟突圍 猿隊伏獅4連勝

2018-04-05 20:19

NBA／今日戰績表 活塞無緣季後賽東區8強出爐

2018-04-05 15:25

中職／張文憲急流勇退 打者變身寵物美容巧手

2018-04-05 14:40

兩岸棒球賽／20隊昨北京開打 7月下旬轉戰台中

2018-04-05 03:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top