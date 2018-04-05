SBL／擊敗達欣晉級四強 許晉哲還沒想好應戰方式

2018-04-05 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



打完前2戰取得「聽牌」優勢的達欣隊，在上一役比賽後段防守失序，花光20分領先優勢，最終在延長賽遭到逆襲，也讓富邦隊將系列賽戰線延長至第4戰，今天達欣射手手感冰冷，三分球全場26投僅4中，不敵富邦全場轟進11顆三分球，最終以69：77落敗，在季後賽首輪慘遭淘汰。

攻下全場最高21分的達欣蘇翊傑賽後表示，將落敗歸咎於自身，「我不會把球隊的落敗原因歸咎在布拉禁賽，還是周儀翔的離開與施顏宗的受傷，在這樣關鍵的比賽球員犯了太多錯誤，整場比賽我沒有把球控好，也沒有帶起大家士氣，責任都在於我。」

提前結束球季的蘇翊傑談到自己未來動向，他說：「自己已經31歲了，希望接下來能有一份長約為自己籃球生涯畫下句點，大概是3、4年的合約，只要合約年限與價碼可以接受，不排除任何可能。」

而富邦今天靠著凶猛的外線火力粉碎達欣的衛冕夢，對於今天的結果，他不覺得是「爆冷」，賽後總教練許晉哲表示，球隊在例行賽第5輪開始，戰績始終保持著勝多輸少的情況，表示全隊狀態正往上走，「我們壓抑好幾場的外線火力，也終於解放了，很感謝達欣這個可敬的對手，也感謝張宗憲、林書緯兩名球員確實照著比賽計畫執行。」

許晉哲還透露，為了提升球隊的投籃自信，他還特別設計了不同的手勢試著去鼓勵球員的外線信心，而今天富邦外線23投11中，高達4成78的三分球命中率，是這場比賽的致勝關鍵。被問及如何面對下一輪對手裕隆隊，許晉哲坦言至今還沒有想過如何應戰，他笑說：「現在最重要的事情應該是要訂到彰化的飯店。」