SBL／富邦11記三分球轟垮對手 淘汰衛冕軍達欣

2018-04-05 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



富邦搶下系列賽第3勝，收下最後一張四強門票。 記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

第15季SBL季後賽首輪最終戰，富邦隊挾著前一役在延長賽逆轉勝的氣勢，一路壓著衛冕軍達欣隊打，富邦此役靠著火燙的外線，全場轟進11記三分球，高達4成78的三分球投籃命中率，最終富邦以77：69擊敗達欣，收下最後1張四強門票，周六將與例行賽排名龍頭的裕隆隊交手；另一組四強對戰組合則為璞園隊與金酒隊。

例行賽排名較佳的達欣，率先取得「聽牌」優勢，不過他們在上一戰浪費上半場領先20分的優勢，反讓富邦將比賽逼進延長賽，最終富邦在延長賽擊敗達欣，兩隊以2勝2負戰成平手，也將戰線逼至第4戰決勝負，這也是SBL自第12季開始採取「7取6」的賽制以來，季後賽首輪4戰3勝的系列賽首度打到第4戰。

今天兩隊晚間在桃園巨蛋進行季後賽首輪最終戰，勝隊將搶下最後1張四強門票，也因為適逢清明連假，現場吸引不少球迷進場觀看殊死戰。

首節富邦靠著連續兩顆三分球帶起攻勢取得領先，一掃之前富邦外線不佳的情況，其中老將蔡文誠在第1節結束前投進富邦此節第3顆三分球，個人單節就得到7分，率領富邦以22：15取得領先。

第2節富邦一度讓對手追晉至2分差，但在比賽中段起外線再度發威，張伯維、林書緯連續飆進3顆三分球，幫助球隊又將領先拉大，反觀達欣此役外線手感奇差，上半場10投盡墨，半場打完以31：35落後富邦。

易籃後富邦持續進攻，林書緯連續飆進兩記三分球，帶領球隊在第3節開始的4分多鐘打出13：2的攻勢，趁勢將分差拉開至15分領先，林書緯個人單節投進3顆三分球得到9分，富邦以56：45持續領先達欣，決勝節富邦仍一路取得雙位數的領先優勢，最終就以8分差收下勝利，搶下最後1張四強門票。