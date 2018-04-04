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HBL邀請賽／禁區交棒 南山組新雙塔

2018-04-04 23:58聯合報 記者曾思儒╱即時報導

U18亞青國手陳雅彤即將畢業，南山高中女籃的高一菜鳥陳昱潔和高二中鋒李英琴被賦予重任，新「雙塔」要成為球隊的禁區守護者。

「我的後衛愈來愈有大將之風，但中、前鋒還沒那麼好，如果能練起來，裡應外合就會更好打。」南山教頭李陸臻提到，兩名高二後衛李吟娸或楊秀琴穩定性都有提升，現在希望能把鋒線群戰力再提升，為新球季做好準備。

為磨練中鋒群，今天HBL 30周年國際邀請賽碰沖繩縣立西原高等學校，她多次把178公分的陳雅彤、177公分的李英琴和180公分的陳昱潔同時放上場，「三塔」明顯高出對手一截，但「以高制快」策略第四節卻敗給體力，讓西原高校以73：67逆轉帶走勝利。

李陸臻表示，3塔同時上場，陳雅彤除可以帶著兩位學妹，也可以練習打到3號，為大學轉型提前準備，她讚：「雅彤現在愈來愈知道自己角色是什麼，該跳出來的時候也會跳出來。」

陳雅彤今天繳出14分、11籃板的「雙10」成績，陳昱潔10分、8籃板外帶4助攻，李英琴5分、3籃板。

李陸臻點名李英琴，身材好但缺乏信心，幾次出手落空就會緊張，她和助理教練劉嘉瑋都有發現這問題，「現在就多給她打，多磨。」

陳昱潔透露，有時睡前她和李英琴就會聊球場、聊生活，「她是下屆隊長，要幫助她，希望能一起扛起球隊！」

177公分的「雞排妹」李柔妤下學年也將進入南山12人名單，新「三塔」繼續挑戰隊史第2冠。

南山高二中鋒李英琴中距離跳投出手。 記者楊萬雲／攝影
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南山隊長陳雅彤繳出14分、11籃板「雙10」成績。 記者楊萬雲／攝影
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南山高一中鋒陳昱潔遇雙人防守。 記者楊萬雲／攝影
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陳雅彤南山高中HBL
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