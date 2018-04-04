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HBL邀請賽／林正「準絕殺」 松山23分大逆轉

2018-04-04 20:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

松山中鋒林正主宰禁區。 記者楊萬雲／攝影
松山中鋒林正主宰禁區。 記者楊萬雲／攝影
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首節僅得7分、第二節一度陷入23分落後，上月完成HBL男甲級連霸的「綠色神盾」松山高中今天卻上演驚奇逆轉，靠著高三中鋒林正0.06秒翻身跳投「準絕殺」沖繩縣立豐見城高等學校，以73：72收下HBL 30周年國際邀請賽第2勝。

松山從第一節就一路被對手壓著打，首節就以7：28落後，讓教頭黃萬隆兩度怒摔戰術板；第二節松山打出22：12攻勢縮小差距，下半場繼續追分，第四節林正完成「3分打」後，差距縮小到個位數分，3分22秒後衛林恩誠飆進外線，更追到63：67，也迫使對手喊出暫停。

最後13.8秒，林正上籃得手，松山將分數追到71：72，松山接續先犯規，8.5秒豐見城球員發球採線違例，松山最後一擊高三前鋒楊承翰持球突破，在嚴密防守下找到罰球線附近的林正，林正接球後翻身跳投，皮球在幾乎滿場球迷驚呼中打板破網，時間儘管還未完全走完，0.06秒也不夠豐見城執行最後一擊。

戲劇性逆轉勝，林正笑說：「感覺是靠運氣，但進了當然嗨。」最後的出手不但是翻身跳投，還有些後仰，他透露練球外曾「玩」過類似動作，平常練習當然還是正常出手。

身為賽事頭號長人，204公分的林正今天繳出26分、19籃板，第四節末連得5分更是關鍵，但黃萬隆仍認為「正哥」要打得更強勢，「這裡沒吳沛嘉、譚傑龍，他要主宰禁區，沒什麼理由不雙20，食物就在眼前還不去拿，一直抱怨被包夾，就算包夾還是打不到他火鍋啊。」

預賽2勝2敗的松山分組排第3位，明天休兵後，周五將在晚上6點半碰排名第2的福岡大學附屬大濠高等學校，搶周六的冠軍戰門票。

松山中鋒林正投進超前球，開心和隊友慶祝。 記者楊萬雲／攝影
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松山靠中鋒林正的「準絕殺」，演出驚奇逆轉。 記者楊萬雲／攝影
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松山中鋒林正主宰禁區。 記者楊萬雲／攝影
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HBL松山高中吳沛嘉
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