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SBL／榮獲年度進步獎 金酒蘇奕晉：謝教練和隊友給信心

2018-04-04 01:47聯合報 記者吳思儀╱即時報導

隊友和教練的鼓勵，激勵SBL蘇奕晉本季表現突飛猛進，榮獲年度進步獎，助隊以例行賽第3名之姿勇闖季後賽；昨役助隊以94：60痛宰例行賽第6的台啤隊，在季後賽首輪以3勝1負晉級第二輪，創隊史最佳成績。

蘇奕晉表示，這場防守有做到教練的要求，降低對手的投籃命中率，加上射手在外線都有投開，只是籃板部分還需要修正與改進。

24歲的蘇奕晉在2016年SBL第14季選秀中，被富邦勇士隊於第一輪、第二順位選中，成為選秀榜眼，不久便被富邦當成交易籌碼，送至金酒換取張宗憲。

蘇奕晉在上季例行賽出賽20場，場均時間18分鐘，平均得4.3分、4.7籃板、1.1助攻。經過一年的磨練後，本季表現進步，在例行賽出賽28場，場均時間30分鐘，平均得10.3分、6.2籃板、3助攻，表現受到肯定，榮獲年度進步獎。

蘇奕晉說：「很開心獲獎，謝謝教練團和隊友給我信心，不斷鼓勵出手，讓我這季的表現比上季好，未來還有許多地方需要修正，會繼續努力。」

從旁看著蘇奕晉的成長，金酒總教練吳俊雄說：「他是位很認真、有天份及才華的球員，打球也有好腦袋，但如果只有這樣還不足以走得長久，因此需要想辦法彌補不足的地方，逼自己進步下去，看著他越來越好，我一定很開心。」

蘇奕晉。圖／由中華籃球協會提供
蘇奕晉。圖／由中華籃球協會提供
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