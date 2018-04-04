SBL／奪新人王又率金酒晉第二輪 張文平：球隊很團結

2018-04-04 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



SBL金酒隊打出團隊球風，昨天靠著新人王張文平25分、6籃板，加上拉莫斯奪全場最佳27分、16籃板，率隊以94：60擊敗例行賽戰績第六的台啤隊，在季後賽首輪以3勝1負晉級第二輪，創隊史最佳成績。

金酒團隊共有25次助攻，比台啤的11次助攻還多，是獲勝的關鍵之一。張文平表示，從數據上的25次助攻，顯示球隊打得很團結，這也是本季想要做到的事，他們一場比一場團結，最重要的是能拿下比賽的勝利，讓他們更有信心在第二輪面對例行賽戰績第二的璞園隊。

本戰張文平手感火燙，單場25分，比例行賽單場最佳24分還要優異，創個人生涯單場最佳得分。他表示，只是手感特別好，也不是說因為他的投籃技巧好，只是剛好手感很好，相信隊上很多人都可以做到這樣的表現。

本季是張文平在SBL生涯的第一年球季，在例行賽出賽24場，場均時間19分鐘，平均得7.3分、2.6籃板、1助攻，榮獲新人王，於昨天獲頒獎座。他表示，很驚訝，沒想到自己能得到新人王，感覺很開心，但最重要的是幫球隊拿下冠軍。