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SBL／金酒退台啤首闖第二輪 吳俊雄：歷史要靠自己創造

2018-04-03 23:18聯合報 記者吳思儀╱即時報導

張文平。圖／中華籃球協會提供
張文平。圖／中華籃球協會提供
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SBL金酒隊今天靠著新人王張文平25分、6籃板，加上拉莫斯奪全場最佳27分、16籃板，率隊在4戰3勝制的季後賽首輪第三戰，以94：60擊敗例行賽戰績第六的台啤隊，以3勝1負晉級第二輪，寫下隊史在季後賽的最佳成績。

本季金酒在例行賽名列第三，因此在季後賽開局先握有1勝優勢，雖然前役在「聽牌」的情況下，遇到台啤頑強抵抗，但今天全隊有效發揮，讓台啤提前結束本季。

金酒總教練吳俊雄表示，上一場輸了有些沮喪，昨天訓練時有看錄影帶檢討，將問題提出來，和球員溝通，找出好的進攻；前兩戰的防守都還可以，只是進攻出了些小狀況，很開心所有人在攻守都有好貢獻，幾個年輕球員也打得不錯。

金酒能順利晉級第二輪，令曾是金酒球員的吳俊雄特別開心。他表示，能贏球最主要是取決於球員的心跟防守，很開心這是這個球隊首次晉級第二輪，尤其是他經歷了身分的轉換，真的很感動。

但贏球後，吳俊雄在心裡告訴自己，「還沒有結束，因為第二輪的比賽在周六又要來了，因此要繼續走下去；而歷史要靠自己創造，這段歷史可以走得遠，也可能很短暫，但要想辦法繼續走得長久」。

下一輪金酒將對到例行賽戰績第二的璞園隊，吳俊雄表示，璞園是攻守轉換很快的球隊，在季後賽開始前球隊轉換快攻的處理不是很好，但這一輪轉換快攻有好一點，只是細節部分，還要多演練。

吳俊雄說：「璞園陣中的球員水準很高，都是很好的球員，因此我們必須把自己準備好，將防守做好。」

拉莫斯（右）。圖／中華籃球協會提供
拉莫斯（右）。圖／中華籃球協會提供
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