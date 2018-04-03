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SBL／富邦用進攻帶動防守 逆轉擊敗衛冕軍達欣

2018-04-03 21:19聯合報 記者吳思儀╱即時報導

SBL例行賽戰績第5的富邦隊，今天在4戰3勝制的季後賽首輪第三戰，雖一度陷入20分落後，但下半場有效改善缺失，用進攻帶動防守，將戰況逼進延長賽。最終在延長賽的關鍵時刻，靠著張宗憲適時挺身而出，率隊以94：85擊敗衛冕軍達欣隊，將系列賽扳成2勝2負，保住一線生機，後天兩隊將進行最後一戰定生死。

富邦總教練許晉哲表示，上半場防守很差，讓達欣得50分，加上團隊的進攻投不進，導致分數差距被擴大，但下半場球員進攻有投進，防守也有守住，是很大的關鍵，因為「要贏達欣，就要投得進，因此投得進跟投不進是贏球的關鍵」。

例行賽戰績第4的達欣，在季後賽首輪開局就先握有1勝優勢，雖然首戰隨著洋將布拉遭禁賽，戰況被扳成1：1平手，但前役布拉解禁後，火力大爆發，有效鞏固籃板，助隊搶下「聽牌」優勢。

本戰富邦背水一戰，雖打出7：0的開局，迫使達欣喊出暫停，但暫停後達欣靠著林宜輝飆進三分球，將分數破蛋；接著張家榮和蘇翊傑上籃得分，將分數追平。之後達欣將分數緊咬至14：15，並在布拉的助陣下，首節打完以21：15領先。

第二節達欣外線火力在林冠綸的帶動下，拉出一波17：6的攻勢，其中飆進5顆三分球，助隊半場打完以50：35領先。

第三節富邦展現韌性，在張宗憲的率領下，打出一波20：5的攻勢，將分數差距縮小，前三節打完富邦以3分落後。

第四節最後47秒，達欣張家榮在球隊2分落後時，投進追平分，迫使富邦喊出暫停。暫停之後富邦重新組織進攻，製造張宗憲上籃機會，但出手沒進，第四節最後14秒，又製造張伯維出手機會，但也沒能投進最後一擊，戰況進入延長賽。

許晉哲表示，第四節最後一擊，原本要給林書緯跟蔡文誠，後來球員看到張伯維繞出來的機會，就傳球給他出手，結果沒能投進，張伯維就說「他沒有那個命」。

最終延長賽富邦則在張宗憲的率領下，拉出一波13：3的攻勢，將分數差距擴大至10分差，奠定勝基。

許晉哲（右）。圖／中華籃球協會提供
許晉哲（右）。圖／中華籃球協會提供
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張宗憲（右）。圖／中華籃球協會提供
張宗憲（右）。圖／中華籃球協會提供
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達欣張宗憲
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