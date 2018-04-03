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JHBL／邱國達用熱忱灌溉 明仁國中成國手溫床

2018-04-03 15:04籃球筆記 楊智伃（仔仔）

全文《【106JHBL】用熱忱灌溉孩子，時間收割繁花錦簇－明仁國中》由「籃球筆記」授權提供

從SBL裕隆新秀盧捷閔、UBA冠軍健行科大劉人豪、南山高中李家慷甚至是CBA狀元陳盈駿，這幾名控衛好手在各個層級甚至是國際舞台上大放異彩，追朔他們籃球的根基與起源，他們都畢業於苗栗縣明仁國中。

邱國達教練。 籃球筆記楊智伃提供
邱國達教練。 籃球筆記楊智伃提供
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擦亮明仁招牌 靠制度、理念與時間

苗栗縣的明仁國中一直都是JHBL的甲組勁旅，自95學年度起三冠五亞二季，近十年內，年年進四強，更培育出許多優秀的校友，問起邱國達教練，是如何擦亮明仁在甲組的這塊招牌？邱國達教練說：「找對了方向、用對了策略，再來就是時間的問題。」

跳脫「體育」界線 為求孩子出類拔萃

首先，邱國達教練指出了三個主軸，第一課業、學術領域，第二生活、品德管理，第三才是籃球球技。

在學術與生活品德的領域，明仁要求球員，下了場就跟普通般的孩子一模一樣，他們必須要接受完整學科的教育，邱國達教練的「逆向思考」希望體育班的孩子能在學科跳脫「體育」的界線，特意安排主科老師擔任體育班的班導師，讓主科的老師用一般生的管理去規範、教育，期盼孩子將來的張力與競爭力比一般的體育班的孩子更大、更強勁。

邱國達教練說：「要出類拔萃就是要比別人更投入、更執著去做。」當球隊的生活管理、學科表現變好了，在球場上的信心也隨之提高

成為出色的表演者 建構觀念呈現籃球美感

在球隊的訓練方面，擁有著國家級教練的資歷，邱國達教練帶著國家青年代表隊出國，就發現韓式球風的獨到之處，進而成為明仁的訓練方針，著重於傳導的流暢、出手時機的選擇，不倚靠身材，用頭腦、用觀念打球，邱教練說：「我們有很經典的代表作，劉人豪，他也是小鬼頭，小小隻的，打球不太接觸，可他出球的那個時機選擇真的是很好。」籃球的精彩度是流暢性，那籃球員應該是球場上的表演者。堅信籃球能引起美感的呈現，更堅信如此「精緻化」訓練，將引領孩子的未來發展與無限可能。

就讀明仁國中的陳盈駿(左)與邱國達教練。 報系資料照
就讀明仁國中的陳盈駿(左)與邱國達教練。 報系資料照
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典型的「明仁出品」：陳盈駿

不因身材侷限孩子的未來，可以從幾名優秀的校友剛入明仁時的身高來佐證，劉人豪 150cm 、陳盈駿 155cm 、魏嘉豪 138cm、盧峻翔 140cm ，教練如數家珍地細數著。談起曾經的球員，陳盈駿就是典型的「明仁出品」，邱國達教練：「他就是明仁的孩子 ，球場上像隻小老虎一樣，下了球場斯斯文文的，很溫文儒雅、平和謙讓。」

回憶起陳盈駿國中時期，一年級教練就讓他打大隊，在一次練習的過程，陳盈駿突然哭了，教練問他原因並安慰說：「你才一年級，不需要跟三年級的比，盡力就好，教練不要求你。」但是陳盈駿竟然擦乾眼淚，回應：「教練，我不要，我要跟學長一起。」一個瘦小的身軀又在人群中追逐了。

懂得作夢，更懂得堅持作夢，明仁為孩子編織補夢網

看準球員們對於籃球的熱忱、憧憬，教練抓準了在作夢的他們，給他們機會、舞台，不在國中時期仰賴精實度、制空權，教練堅定得說：「那長得比較慢的孩子，他們的機會在哪裡？我覺得明仁很敢。」所以「不要求重量訓練」、「不設限孩子潛力發展」，專練基本功、與正確的籃球概念，即使是從國中就是大個子的張鎮衙，教練也堅持，一號到五號的訓練內容都是一致的，「都是為了他們建構，不是為了一時的成績。」就算只是在小隊，邱國達教練也要抓著他們長大。

明仁國中籃球隊。 籃球筆記楊智伃提供
明仁國中籃球隊。 籃球筆記楊智伃提供
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教育是千秋萬世 堅持信念終將歡喜收割

邱國達教練笑著說要當「快樂的傻瓜」，而這些孩子經過明仁三年的培養，即使將來不走籃球的道路，到了高中、大學甚至出了社會，他們都擁有一定的競爭力，更能受到長輩的喜愛。「這才是我們球隊存在的一個意義。」教育本是百年大業，邱國達教練接近30年的執教核心價值「視同己出」。將每個孩子當作自己的兒女，細心捏製、教育、塑造成他們最完美、獨特的形狀，為了孩子的發展，咬緊牙根，用熱忱灌溉並用生命延續，而在時間的收割下，明仁的小苗們，如今繁花錦簇。

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