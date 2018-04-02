HBL邀請賽／首批能仁球衣上場打球 林庭謙圓夢了

2018-04-02 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



旅美前鋒林庭謙因春假返台，在獲得學校及高中體育總會同意參賽下，首度披上夢寐以求由老爸林正明所帶領的能仁家商球衣，而能仁也在林庭謙轟進全場最高的29分助陣下，以103：71大勝福岡大學附屬大濠高校，賽後能仁教頭林正明開心的說，看到兒子圓夢自己也替他開心，不過他開玩笑的表示，「要是他HBL冠亞軍戰能回來會更開心。」

林庭謙在金華國中畢業後就赴美追逐他的籃球夢，而他在去年年底時趁著假期返台，在HBL複賽時穿上能仁球衣在板凳席擔任小助教，今天他再度穿上能仁球衣，這次他不再只是坐在板凳上，而是真正上場替老爸帶領的球隊效力，最終他繳出全場最高的29分，帶領球隊輕鬆拿下勝利。

利用春假返台兩個禮拜，並與能仁一同練球一周的時間，對於林庭謙此役的表現，老爸林正明僅給予「還好」的評價，「很多默契還能更好，但這次他終於穿上夢寐以求的HBL球衣，算是圓了他一個夢吧。」