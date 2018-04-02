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HBL邀請賽／磨練年輕球員為主 普門慘敗西原高校

2018-04-02 18:17聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

剛在HBL女甲級完成2連霸的普門高中，今天在HBL30周年國際籃球邀請賽首戰以67：96慘敗給日本沖繩縣立西原高校，儘管這場比賽普門多讓一、二年級球員上場磨練，勝負不是最重要，但普門教頭廖哲億賽後仍對於此役球員們的表現感到十分不滿意。

這場比賽普門多讓一、二年級的球員上場發揮，不過普門在第2節開始攻守出現狀況，屢屢遭對手以速度壓迫，遭到快攻得分。廖哲億說：「每一學年磨練開始，就是要從基本的盯人防守觀念開始，我們守區域對他們是有壓制性的，但我認為要把基本觀念建構好，今天出現很多防守上的漏洞，這個絕對是將來我們要做修正的地方。」

普門今年完成HBL女甲級2連霸的普門，陣中陳孟欣、羅培儀等主力球員今年也將畢業，這次比賽廖哲億也多讓一、二年級的球員上場磨合，「我知道大家還是都會很期待看到三年級的球員上場比賽，但我認為我們還是有自己的功課要做，每年新學年的磨合期對我們來說是很重要的，怎麼把這批選手快速提升上來是這段時間要克服的問題。」

廖哲億也指出，球隊現在後場出現較大的問題，如何做整合是將來很大的課題，「我們現在的輪替陣容還是太少，不管是鋒線、中鋒，7個人都是不足的，所以也要看新學年加入的新血怎麼跟我們做磨合。」

今年將升上高三普門射手洪萱珈攻下全隊最佳的14分，賽後她面色凝重的表示，這場比賽大家發生太多的失誤，也沒有做到教練賽前叮嚀的，「其實我們並沒有跟不上對手速度，但是被對手抓下太多籃板是落敗很大的原因。

普門HBL羅培儀
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