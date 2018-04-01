籃球／林美秀勉起步晚的球員 堅持夢想就可能成真

2018-04-01 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



我國第一代世界盃女籃賽國手林美秀，今天在國際奧會委員吳經國的宴請下，與昔日隊友齊聚一堂。她表示，很興奮，大家十幾年沒見了，退役後都在不同地方工作，能聚在一起很開心。

今天共有六位女籃傳奇球星到場，這六位球員曾在1986年風靡全台，掀起一股籃球風，代表中華隊前進蘇聯，參加第10屆莫斯科世界盃女籃賽。

會中眾人均稱林美秀為「福星」，當年中華隊能前進世界盃，是因為林美秀在亞洲盃最後一戰對日本隊時，於讀秒階段、球隊一分領先時，投進關鍵的保險分，底定勝負，助隊以三分差帶走勝利，讓中華隊得以晉級世界盃。

雖然眾人均稱林美秀為關鍵人物，但她不敢居功，她說：「每個人都是關鍵人物，而且許多前輩打球的資歷都比我深，我只能算是菜鳥。」

林美秀會這樣說不是沒有原因，因為她的籃球路起步較晚，到高中時才接受正規訓練。談起為何步上籃球路，她笑說，一開始也沒想過，只是有一天去區運會，在路上遇到教練，看她身材條件不錯，問她要不要打球，當時她沒有馬上答應，但有留了電話給教練。

林美秀回到家後也沒向家人透露此事，直到有天球隊管理打電話回家，家人才知道。她透露，當初爸爸其實反對她打球，因為當時家人認為念書才是最好的出路，後來因為高中有跟球隊建教合作，才逐漸轉為支持。

但林美秀的籃球路，走得並不順遂。她透露，以前沒那麼多運動防護的知識，打球時常受傷，左手肩膀有習慣性脫臼，有時手臂只要動超過一定範圍，就會往前掉。

林美秀也曾因傷病困擾，萌起放棄念頭，但不甘心輕易放棄十幾年努力，而繼續堅持下去。她表示，當時看到同期的球員都發展得很好，加上很喜歡籃球，想說在給自己最後一年，努力看看，而那一年也特別注意不要讓自己受傷，沒想到就選上世界盃女籃賽的國手，帶來很大的鼓勵。