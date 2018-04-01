SBL／末節發威達欣率先聽牌 教頭：盼周二就結束

2018-04-01 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



達欣隊洋將布拉（中）解禁歸隊。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook 衛冕軍達欣隊在決勝節7分鐘內打出一波15：0攻勢奠定勝基，最終以69：59擊敗強敵富邦隊，搶下5戰3勝制的季後賽首輪第2勝，率先取得「聽牌」優勢，達欣教頭范耿祥直言，希望下周二就能結束季後賽首輪，避免夜長夢多。

今天達欣迎回遭到禁賽一場的洋將布拉，不過他今天在得分上沒有太多貢獻，但他成功守住對方洋將賽勒，還抓下全場最多的23顆籃板，成功鞏固禁區。

在洋將得分沒有太多幫助的情況下，達欣今天靠著帶傷上陣的林宜輝攻下全場最高的17分，替補上陣的翁嘉鴻更是在決勝節以三分球帶起球隊攻勢，「今天翁嘉鴻可說是球隊的贏球關鍵。」范耿祥說，「這場比賽上半場兩隊都打得很緊繃，中場休息時我提醒球員，只要我們減少犯錯就有機會可以贏球。」

拿下這場勝利後，達欣也在季後賽首輪取得第2勝，獲聽牌優勢，只要下周二的比賽再拿下就能晉級4強，范耿祥說：「當然希望禮拜二就能結束，不要夜長夢多，這樣球員也會有多一點的休息時間。」