SBL／陳靖寰本季得分新高 金酒取得聽牌優勢

2018-03-31 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



手握一勝領先優勢的金酒隊，今天在老將陳靖寰與洋將拉莫斯雙雙繳出20分的表現下，助隊以72：68擊敗台啤隊，在5戰3勝制的季後賽首輪率先取得「聽牌」優勢。

金酒執行教練吳俊雄賽後表示，「例行賽我們對戰台啤打得不是很理想，加上他們在例行賽末找來新外援助陣，這個禮拜我們都針對台啤做練習。」不過此役金酒在第三節出現較多狀況，讓台啤單節打出22：13攻勢，將比分追了上來。

吳俊雄表示，明天早上會在訓練後的會議中把比賽影片播給大家看，針對問題進行討論。儘管今天搶下季後賽首輪第2勝，吳俊雄認為，沒有收下第3勝前都不能鬆懈，「不能因為今天贏球而感到開心，明天才是真正的比賽，要搶下3勝才真正算數。」

而老將陳靖寰此役繳出本季得分新高，與拉莫斯聯手幫助球隊拿下勝利，吳俊雄表示，陳靖寰是個「不容易讓別人看見他的球員」，「我16、17歲就認識他了，他一直在默默耕耘自己，要他做什麼都願意，每天都是最早到球場、最晚離開。」

不過陳靖寰在前年參加全運會時，傷到右膝後側十字韌帶造成撕裂，讓他因此沉寂了2個球季，吳俊雄說：「他2季沒打，表現確實一下好、一下壞，但他很珍惜這個機會，沒有放棄自己，我也很開心他今天有這樣的表現。」

明天面臨背水一戰的台啤，總教練周俊三賽後坦言這場比賽在攻守兩端都發揮的不順，「開賽攻擊過於急躁，球員專注力也不夠，明天就是把平時該做到的做出來。」 金酒隊洋將拉莫斯（中）挹注20分、18籃板。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook 陳靖寰（左）繳本季得分新高。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook

【中央社台北31日電】

金門酒廠今天靠著土洋聯手發揮，洋將拉莫斯與陳靖寰雙雙轟下20分，加上蘇奕晉最後29.9秒內4罰中3，終場以72比68放倒台灣啤酒，在系列賽取得2勝0負的聽牌優勢。

第15季超級籃球聯賽（SBL）今在桃園巨蛋點燃季後賽首輪戰火，戰績高掛聯盟第3的金酒，季後賽首輪可提前取得1勝領先，台啤在系列賽首役沒能率先搶勝，陷入淘汰邊緣。

金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）拿下20分、18籃板，另還傳出並列全場最多的6次助攻，老將陳靖寰全場13投8中，也挹注20分、5籃板與4助攻全方位演出。

金酒半場打完，一度擁有12分領先，不料第3節遭遇亂流，被對手打出一波22比13攻勢，領先籌碼幾乎全吐回去。好在決勝期靠著蘇奕晉穩健罰球，不僅澆熄對手的反撲氣焰，也把勝利穩穩收入口袋。

蘇奕晉坦言，金酒能在關鍵時刻頂住對手反撲，主因之一就是洋將拉莫斯在場上有無可替代的主宰力，他們深知以拉莫斯的高度與噸位，在場上定會吸引對手包夾，因此他們要做的就是在外圍等球，然後把球投進。

金酒贏球後，在系列賽已取得2比0絕對領先，只要明天再贏，就能淘汰台啤跨進4強。不過，蘇奕晉強調，就算系列賽取得領先優勢，台啤仍是一支有經驗的強隊，他們沒有鬆懈的本錢。