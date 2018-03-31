SBL／獲最佳第六人 林冠綸自嘲：應是第八、第十人
達欣隊老將林冠綸以34歲「高齡」獲得第15季SBL最佳第６人獎項，他發表得獎感言時直呼，「沒想到在球員生涯最後階段還能獲獎」，也感謝大家對他的肯定，而他也歸功於平時紮實的訓練，他也以「沒有人會嫌自己太好」來勉勵年輕球員。
本季林冠綸出賽21場，平均上場20分鐘，得到10分、1.5籃板、1.3助攻。生涯首度拿下年度最佳第6人獎項的他自嘲著說：「其實我不是第6人，應該是第8、第10人了。」
林冠綸表示，本季球隊原本就設定給年輕球員機會，自己多數都由板凳出發，他也感謝教練及隊友沒有將他當板凳看，而是給他很多打球的空間，「無論是出手時機或戰術都交給我自己決定，就算我在三分線外出手10次、10幾次，也不會被埋怨。」
「很感謝大家給予我的肯定，我沒想過自己在生涯末期還能拿到任何獎項，就只是盡力幫助球隊和學弟。」林冠綸說，而他坦言從板凳出發，卻能快速有好表現沒有任何秘訣，「就是歸功於平時的訓練，球場上沒有運氣，雖然大家可能都會質疑我和峰哥（張智峰）老，但我們在大家看不到的時間，必任何人付出更多，畢竟沒有人會嫌自己太好，希望能與學弟們分享自己的心得。」
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