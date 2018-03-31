SBL／獲最佳第六人 林冠綸自嘲：應是第八、第十人

2018-03-31 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



達欣隊老將林冠綸以34歲「高齡」獲得第15季SBL最佳第６人獎項，他發表得獎感言時直呼，「沒想到在球員生涯最後階段還能獲獎」，也感謝大家對他的肯定，而他也歸功於平時紮實的訓練，他也以「沒有人會嫌自己太好」來勉勵年輕球員。

本季林冠綸出賽21場，平均上場20分鐘，得到10分、1.5籃板、1.3助攻。生涯首度拿下年度最佳第6人獎項的他自嘲著說：「其實我不是第6人，應該是第8、第10人了。」

林冠綸表示，本季球隊原本就設定給年輕球員機會，自己多數都由板凳出發，他也感謝教練及隊友沒有將他當板凳看，而是給他很多打球的空間，「無論是出手時機或戰術都交給我自己決定，就算我在三分線外出手10次、10幾次，也不會被埋怨。」