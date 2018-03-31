SBL／贏下沒有布拉的達欣 季後賽首輪兩隊戰積扯平

2018-03-31 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



第15季SBL季後賽首輪今天在桃園巨蛋點燃戰火，衛冕軍達欣隊在洋將布拉遭到禁賽一場的情況下，整場比賽遭到富邦隊壓著打，最終就以66：88落敗，也讓5戰3勝的系列賽兩隊戰成平手。

達欣在缺少布拉鎮守籃下的情況下，上半場還僅落後對手6分，不過在第3節逐漸失守，讓富邦單節打出27：14攻勢奠定勝基，兩隊也在系列賽戰績扯平。

儘管球隊落敗，但達欣總教練范耿祥仍給予本土球員們肯定，「上半場本土球員在面對有賽勒時展現很好的拚勁，下半場可能是體能下降，不知道發生什麼事，沒有賽勒在場上的時候反而攻守兩端失守，但我還是對於球員今晚的拚鬥精神給予肯定。」

老將林宜輝帶傷上陣雖然沒有替球隊攻下任何分數，但范耿祥並不擔心，他說：「宜輝是沙場老將了，相信他很快就能適應比賽。」對於明天的比賽，范耿祥則表示，接下來的比賽就是回到有布拉的達欣，對於比賽不會擔心，「我們是支季後賽經驗豐富的球隊，只要心情保持平穩，相信球隊能夠快速回到正軌。」

不同於達欣團隊沒有陷入落敗的愁雲慘霧中，富邦總教練許晉哲賽後反而沒有拿下勝利的喜悅，他面色凝重的表示，「今天這場比賽是一定要把握住的，不過今天球隊在外線表現不好，明天布拉回歸後才是真正的比賽，這場比賽的缺失必須要盡快改進。」