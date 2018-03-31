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SBL／布拉首戰遭禁賽 達欣戰富邦組合五五波

2018-03-31 14:05聯合晚報 記者劉肇育／專題報導

達欣「印度巨塔」布拉將於首戰禁賽，成達欣利空，與富邦的系列賽將成五五波。
達欣「印度巨塔」布拉將於首戰禁賽，成達欣利空，與富邦的系列賽將成五五波。
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相較於金酒與台啤系列賽雙方的優勢點明確，衛冕軍達欣富邦勇士的系列賽卻充滿了不確定性，包括達欣「印度巨塔」布拉將於首戰禁賽的情況下，等同於例行賽第4名所保有的一勝優勢成利空，讓兩隊系列賽將回歸基本盤。

達欣洋將布拉在球隊例行賽關門戰，因為吞下2次技術犯規將遭禁賽一場，且確定在今天與富邦的季後賽首輪首戰執行，對於這樣的結果達欣球團最終也只能坦然接受，教練范耿祥直言：「還好我們帶著一勝進來，最壞的狀況就是平手打起。」

撇開首戰雙方將在戰力不對等的情況下交手，達欣與富邦這個系列賽確實呈現「五五波」的局面，布拉的宰制力無庸置疑將是達欣挑戰衛冕最重要也最不可缺的戰力，包括本土的蘇翊傑、林宜輝、林冠綸都有在季後賽讓對手一擊斃命的能力，再加上不時有佳作的射手黃鎮、張家榮，達欣擁有在季後賽首輪四隊中最兼具經驗與實力的本土陣容。

季後賽將是富邦悍將張宗憲展現身價的時候，勇士需要他在進攻上更積極。 聯合報系資料...
季後賽將是富邦悍將張宗憲展現身價的時候，勇士需要他在進攻上更積極。 聯合報系資料照
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相較之下，本季從教練團到球員陣容都不斷在磨合的富邦，雖然也擁有蔡文誠、洪志善兩名沙場老將坐鎮，還有一架進攻破壞力驚人的「台灣噴射機」張宗憲及本季爆發的本土長人林郅為，不過包括林書緯、包提傑、宋宇軒和楊興治等人，都還無法在教練許晉哲的體系中發揮其功能性，讓富邦在本土球員上雖然看起來兵多將廣，但人手調度上卻不見得比達欣來得充裕。

達欣的優勢毫無疑問仍在於每名球員都有優異的單兵作戰能力，而富邦在經過許晉哲強調團隊作戰的統整後，季末確實也有拉尾盤的跡象，季後賽首輪兩隊再交手，加上布拉禁賽的因素，勢必不會出現例行賽達欣占有4勝1敗對戰一面倒的狀況再發生。

達欣布拉許晉哲富邦勇士

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