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籃球／U16男籃授旗拚四強 隊長林勵領軍士氣高

2018-03-30 14:53聯合報 記者劉肇育╱即時報導

第5屆亞洲U16青年男籃錦標賽將在4月2日於大陸廣東省佛山市舉行，我國代表隊由金華國中教練吳正杰領軍、HBL冠軍賽MVP松山高中林勵擔任隊長，全隊12名球員與教練團在今天一同接受中華籃協秘書長李一中授旗，並鼓勵小球員能在這次賽事帶回佳績。

近兩屆亞洲U16青年男籃錦標賽我國代表隊皆闖進四強，尤其上一屆更集聚了旅美小將林庭謙、唐維傑搭配上吳沛嘉、譚傑龍、陳又瑋、張鎮衙及陳范柏彥等未來之星，締造隊史最佳的亞軍，不過今年在缺乏長人坐鎮下，要再創佳績難度更高。

U16男籃將在明天啟程前往大陸佛山備戰。記者劉肇育／攝影
U16男籃將在明天啟程前往大陸佛山備戰。記者劉肇育／攝影
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不過球隊教練吳正杰表示，將會利用防守來彌補身材上的不足：「今年集訓遇到HBL四強賽，所以一開始整合還不是很好，但這兩周我們不斷加強防守。雖然大家都很執著於哪個球員要打幾號位，但我們球隊並沒有這樣的侷限，像是身高最高的馬建豪也可能要打到1號。」

這次U16男籃隊長由日前剛幫助松山高中完成二連霸的林勵擔任，雖然這僅是他生涯首度披上國家隊戰袍，但林勵表示松山每年都有固定的出國移訓，讓他對於出國比賽並不陌生：「不管是調時差還是下飛機就要比賽，其實都已經蠻習慣了，不過與HBL不同的是，U16一輩子就只有一次，當然還是希望拿出好表現。」

這次U16中華隊小組賽與伊朗和澳門分在同組，分組第一名將能直接前進8強，二、三名則必須打外卡賽來爭取晉級機會，不過即使晉級也可能要對上大陸、紐西蘭、菲律賓或是澳洲等強隊，晉級之路並不輕鬆。

HBL松山高中唐維傑

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