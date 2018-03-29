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NCAA男籃／四強開戰 誰是Ｘ因子？

2018-03-29 19:14世界日報 體育新聞組／綜合報導

大學男籃全國錦標賽最後四強31日開打，堪薩斯對上維拉諾瓦，是第一種子的實力對決；密西根對黑馬芝加哥羅耀拉，誰會是四強殊死戰的X因子呢？

堪薩斯 維克

維克(左)。 路透
維克(左)。 路透
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堪薩斯的維克（Lagerald Vick）是值得期待的球員，這名6呎5吋的大三後衛在季初前13場表現出色，有六場比賽得分超過20分，不過隨著賽季進行，維克的表現也跟著下滑。維克是堪薩斯先發五虎場均得分最少的球員，不過逐年都有大幅進步，本季場均12.2分是生涯新高。

維克表示：「我覺得我做了很多小貢獻，僅管這些付出大家不容易看到和稱讚，我覺得自己給球隊帶來很多活力，能夠為球隊做各種事情這一點，能夠幫我們取得勝利。」

在本季最後19場例行賽中，維克雖然仍然有30多分鐘上場時間，但場均僅8.4分和3.9籃板。到了聯盟季後賽和全國錦標賽中，維克已經連續七場得分上雙，包括八強對杜克砍下14分，維克表示自己近來表現提升，是因為更加積極，願意擔負更多責任。

堪薩斯大學總教練塞夫（Bill Self）說：「他最近的表現很像季初時一樣，雖然沒有那個時候好，我也不清楚其中原因，不過我想他的表現會繼續加溫。」

維拉諾瓦 布斯

而維拉諾瓦的X因子是6呎5吋的後衛布斯（Phil Booth），他是維拉諾瓦前年冠軍賽擊敗北卡的致勝功臣之一，從板凳出發的布斯在該場比賽攻下全隊最高的20分，不過他大三那年因為膝蓋受傷只打了三場。布斯本季場均10.3分，同樣也是生涯最高。

羅耀拉大 理查森

至於黑馬第11種子芝加哥羅耀拉，大四後衛理查森（Ben Richardson）是X因子，他場均得分沒上雙（7分），不過卻是他們在八強擊敗堪薩斯州大的關鍵人物，理查森該場比賽攻下23分生涯新高。

密西根大 辛普森

他們的四強對手密西根，辛普森（Zavier Simpson）是球隊X因子，這名大二後衛是防守悍將，雖然進攻不是他的強項，不過偶爾飆外線拿下雙位數得分仍不是問題；不過當球隊在最後關頭些微領先時，可得小心對方針對辛普森用犯規戰術，辛普森本季88罰僅45中，罰球命中率只有5成11。

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