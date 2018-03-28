WSBL／拚到手骨折 劉君儀淚崩：盡力了

2018-03-28 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



劉君儀右手指骨折，下半場只能場邊觀戰。 記者侯永全／攝影 分享 facebook 第二節一次抄球卻意外造成右手食指骨折，台元隊老將劉君儀進到休息室檢查傷處時忍不住落淚，她苦笑說，一方面是痛，「一方面是不甘心啊。」

台元今天和國泰隊進行第13季WSBL冠軍賽第2戰，劉君儀第二節4分41秒就傷退，直到下半場才回到球場，但再也無法上陣，眼睜睜看球隊浪費最多15分領先，最終在國泰後衛黃凡珊「絕殺」上籃的戲劇性進球下，以65：63完成連霸。

「盡力了啦，這是意外，沒辦法。」本季最終戰只出賽7分鐘的劉君儀，留下2分、1籃板結束賽季，賽後國泰教頭洪玲瑤也特別前來關心，雙方互相擁抱。

台元第三節打完取得9分領先，第四節又打出6：0攻勢，最多15分領先卻被國泰陳鈺君、黃英利合計3顆三分球追平，加上最後4分50秒只再攻進2分，遺憾讓出勝利。

台元教頭「總仔」周泓諭嘆：「球是圓的，自己防守沒挺下來，最後進攻成功率又太差，都在外圍出手，沒打到點。」他提到，最後關頭少了傷退的劉君儀，多少也有影響。

出賽快39分鐘的台元中鋒蔡佩真，攻下6分另奮力抓下11籃板，沒能將戰局延長到第3戰讓她直呼遺憾，「很可惜，領先那麼多，穩定性國泰還是比較好，不過進休息室我們就是互相勉勵，明年再來。」她正向說，球隊已經展現和國泰抗衡的戰力，「再給我們一年時間整合，明年會更好。」