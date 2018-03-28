UBA／交大倪學恩 兼顧學業走與哥哥不同籃球路

2018-03-28 23:00 籃球筆記 Adriana Hsu



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今年UBA公開二級的戰場上，交通大學再度闖入八強；隊上的當家控球後衛不僅表現讓人眼睛為之一亮，名字也讓人十分熟悉。他是倪學恩，前SBL金酒後衛、也是松山三連霸的功臣－倪學謙的弟弟。

倪學恩(16號)。 擷圖自交通大學男籃臉書粉絲團 分享 facebook

倪學恩畢業於信義國中、成功高中等籃球名校，再以體育績優的管道進入交通大學運輸與物流管理系。今年大四的他，還在思考要進入研究所或是直接就業。因為比任何人都了解哥哥一路走來練球的辛苦，倪學恩從未想過要和哥哥一樣成為職業球員，「籃球是興趣，也是全心投入的興趣。」倪學恩說，他認為自己需要更多課業上的知識，為未來就業做打算。

交大對於體資生的課業要求跟一般生相同，倪學謙坦言大一剛入學時確實有些壓力，但養成平常唸書的習慣後，便能在讀書與練球之間取得平衡。除了每周4天的練球加1天晨操之外，交大的球員也會利用空閒時間自主訓練，倪學恩泰然自若得說：「去球場已經變成一種習慣了，即使要考試還是會找時間去練習。」

即使沒有一定要升上公開一級的壓力，但倪學恩表示，就算要同時應付課業及練球，大家還是希望能挑戰更高強度的舞台，「如果能在甲一（公開一級）打出成績，就能證明我們很厲害、能文也能武！」

最近倪學謙喜獲千金，倪學恩笑說：「我已經當叔叔了！」雖然兩兄弟都有在打籃球，但他從不怕被拿來和哥哥做比較，「他是他，我是我，我們是不同的兩個人，沒什麼好比較的。而且我會唸書，他不會！讀書方面他就輸我了！」倪學恩說。

從倪學恩的身上看見的不僅僅是想要贏球的決心，而是真心享受在球場上的每一分每一秒，即使籃球不會是他未來的選擇之一，卻會是他生命中不可分割的一部份。