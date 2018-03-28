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WSBL／電信再演逆轉勝 直落2獲季軍

2018-03-28 19:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

WSBL季後賽第2戰，板橋體育館湧進近乎滿場球迷。 記者曾思儒／攝影
WSBL季後賽第2戰，板橋體育館湧進近乎滿場球迷。 記者曾思儒／攝影
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第13季WSBL季軍賽第2戰打得激烈，先取得「聽牌」優勢的中華電信隊，上半場以7分落後，第三節先追平，決勝期再靠謝佩君、陳晏宇裡外聯手，最終以73：66收下第2戰勝利，在3戰2勝的賽制中連贏兩場，在板橋體育館幾乎滿座的球迷見證下獲得第13季的季軍獎盃。

台電前一戰的第一節打完取得10分領先卻遭逆轉，今天劇情有些相似，首節台電以20：18領先，半場打完將差距擴大到39：32領先，但電信第三節馬上打出7：0小高潮追平，台電靠郭佳紋外線破網再度超前，電信雖有王維琳切入、楊淑淨中距離跳投接連取分，台電射手林芷安再回敬三分球，三節打完兩軍53：53戰平。

第四節戰況白熱化，陳晏宇、謝佩君接連發揮助電信取得4分領先，但林芷安快攻、三分球連攻5分，助隊以60：61咬住比數；電信決勝關頭靠禁區打天下，王維琳、王俐云接連搶下進攻籃板後放進，將差距擴大到67：60，台電隊長張詩婕底線拋投、籃下硬打雖連拿4分，但球隊接續幾波進攻都失手，47.3秒又被王俐云籃下進球，助電信取得71：64領先。

最後26.7秒，林芷安外線出手遭電信犯規，她3罰2中後球隊祭出犯規戰術，但陳晏宇2罰1中後台電進攻也失手，接續王俐云再2罰1中，最終電信就以7分差收下勝利。

台電例行賽18戰都沒能開胡，季後賽力求勝場，無奈兩戰都差了一步。

台電今天以林芷安19分最佳，張詩婕12分、郭佳紋11分，電信則由「法拉利」陳晏宇20分領軍，王維琳和王俐云各有18分和11分。

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