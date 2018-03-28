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SBL／不到1小時完賽 簡浩：怕回家塞車

2018-03-28 00:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

SBL史無前例的「補賽」，今天在板橋體育館進行，璞園隊和裕隆隊經過從第二節最後1分55秒繼續舉行，只舉行不到1小時就結束，讓兩隊球員都呼奇怪，璞園射手簡浩還開玩笑說：「不是才剛到，怎麼就要走了，怕回去塞車。」

今天比賽是原本1月28日的補賽，第二節末繼續舉行、中場只休息2分鐘，晚上7點開始的比賽，約50分鐘就響起比賽終了的蜂鳴聲。

第三節外線2投俱中、攻下12分的李德威，雖助隊以81：73壓下璞園，但對球隊相隔9季再登例行賽龍頭沒有特別感覺，「可能是因為補賽的關係。」他也笑說，第二節打一下就結束，馬上進行下半場，「感覺才剛到，就要回去了。」

他也提到，這幾天練球都有不斷加強投籃，可能是自己手感火燙的原因。

裕隆教頭魏永泰提到，從第5季後重返季後賽龍頭，感謝董事長嚴凱泰和球團、教練團和所有球員的努力，也希望兩位傷兵周士淵、呂政儒盡快回歸，季後賽再助隊持續挺進。

嚴凱泰今天也現身球場。

璞園雖退居第2位，仍享有季後賽首輪免戰優勢，和裕隆同樣是4月7日在彰化體育館進行的第2輪4強賽才會登場，簡浩說：「很可惜，沒拿到第1，去年例行賽第5，今年如果第1就厲害了，但第2也可以接受。」

簡浩提到，今天補賽感覺的確有些奇怪，「但也不會想那麼多，還是拚。」

璞園教頭麥班達則提到，今天球隊看起來狀況就很「累」，季後賽必須避免類似情形再發生，「要想個方式，把（季後賽免戰）優勢真的變優勢。」

裕隆後衛林韋翰（左）上籃，璞園後衛陳堅恩試圖封阻。　圖／中華籃協提供
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SBL無前例的補賽從第二節末開始舉行。　圖／中華籃協提供
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裕隆登上例行賽龍頭。　圖／中華籃協提供
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裕隆中鋒李德威（前）上場14分鐘就攻下12分。　　圖／中華籃協提供
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裕隆集團董事長嚴凱泰（左）今天也到場觀戰。　圖／中華籃協提供
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璞園簡浩周士淵

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