死纏爛打殺進四強 密西根大學的獨門絕技

美國大學男籃錦標賽最後四強於上周末出爐，將由兩支不讓人意外的第一種子球隊：堪薩斯大學與維拉諾瓦大學、一支灰姑娘球隊：羅耀拉大學芝加哥分校和一支靠死纏爛打和多年耕耘有成的密西根大學等四隊，來角逐最後的冠軍。其中密西根大學晉級之路最崎嶇、筆者自己也最熟悉。

筆者自己是密西根州大(MSU)畢業，母校百年來與密西根大學在學術、在運動方面爭作「密西根第一」，以下要寫的內容可能是被校友視為「叛徒」…..，不過看著密西根大學男籃隊這些年來的正向和努力發展，應該是要給該校男籃教練畢蘭(John Beilein)一些讚許。

西區第三種子密西根24日在驚濤駭浪中，以58：54力克第九種子的佛羅里達州大，晉級NCAA最後四強。 美聯社 分享 facebook

先講一個數字，今年全美大學男籃一級球隊中，共有24隊其陣容中至少有五位球員，在季賽的平均得分達雙位數，而最後四強中，就只有密西根大學不在24隊名單中，密大隊上只有三名球員得分均數達雙位數，也就是說包含灰姑娘羅耀拉大學、堪薩斯及維拉諾瓦大等，至少在得分方面都是走攻勢平均路線，獨密西根大學在攻防上分兩組人馬，一組重攻、另一組重守和布陣。

再講一個狀況，在錦標賽第二輪32強賽時，該隊遇上休士頓大學，密西根大學一路陷入膠著苦戰，兩隊分差拉鋸始終都不超過五分，直到終場前25秒，兩隊攻防來回都未能得分，鳴笛前最後三秒，密西根叫了最後一次暫停，畢蘭大膽地派上兩板凳球員在場上，一個是最後投進致勝三分球的普爾(Jordan Poole)，另一個是平常根本連上場都很少的華特森(Ibi Watson)，普爾並不是主將，但是關鍵時刻該投球時，還是不手軟。而華特森更是板凳中的板凳，但身高有6呎5吋，在佈陣時負責作擋拆，讓普爾能擠出一個空檔，也讓當時負責持球作導傳的後衛阿布道-洛克曼(Muhammad-Ali Abdur-Rahkman)有機會將球順利傳出。

密西根大學板凳球員普爾(左)在對休士頓大學的比賽中投進致勝的三分球！ 美聯社 分享 facebook

這功勞除在場上算在投進球的普爾身上，其實背後功臣還是要歸功給下達布陣戰術的畢蘭。俗話說的好，「巧婦難為無米之炊」，畢蘭從2007年接下密西根大學男籃隊後，就是在這種有什麼材料就作甚麼菜的情況下，篳路藍縷的把密西根大男籃拉拔過來。畢蘭當時接下密西根執教棒子時，可以說是「爛攤子的延續」，前一任教練是艾米克(Tommy Amaker)，艾米克當時接密西根大學時，正是該校在前些年因為不當餽贈球員，結果被美國聯邦調查局和司法部盯上，成為美國大學男籃史上最大的醜聞，前NBA明星大前鋒韋柏(Chris Webber)就是醜聞中的球員之一(還有好幾位)。

艾米克接下密大籃球隊的當時，該校正面臨懲罰期，官方帳面上該校無法提供獎學金來招收好的高中生加入。所以艾米克在密大待了六年「無米炊」的歲月，戰績不佳、只能被炒掉。

順便一提，艾米克是何人？他大學可是杜克大學男籃後衛，K教練的得意門生，大學時代還是名震江湖的防守型後衛，不過塞翁失馬，艾米克當時離開密西根大學後，被哈佛大學請去帶「書呆子」打男籃至今，講到哈佛大學……..？猜對了！艾米克帶過林書豪，2010年當時大三的林書豪隨哈佛男籃來紐約與哥倫比亞大學比賽時，筆者與艾米克有過片面之緣。

回到畢蘭，他執教密西根大學有11個球季了，因為受上個世紀學校醜聞的重傷，畢蘭手上一直沒有太多的優秀球員，但還是帶出了像是目前在NBA發展的小哈德威(Tim Hardaway Jr.)、羅賓森 (Glenn Robinson III)、勃克(Trey Burke)、林書豪在籃網隊的隊友勒佛特(Caris LeVert)等不錯的球員。

熱火得分主力小哈德威在高中就參加過密大教練畢蘭辦的訓練營，上大學後成為畢蘭的愛將，可惜在2013NCAA冠軍戰中敗北。 美聯社 分享 facebook

密西根隊從二月份的季賽一路過關至今，還包含十大聯盟(Big Ten)的錦標賽冠軍，一共13連勝、沒敗過，連被看好的密西根州大也不是對手，關鍵就一個：耐打、死纏爛打！

要打得分戰、要打(低得分)爛泥戰都可以，而且先發板凳互補性強，靠著每個人對於戰術的熟稔和平時的操練得當，所以先發與替補的縫隙不大，完全是靠團體戰。

密大從錦標賽第一場遭遇蒙大拿大學到上周六做掉佛羅里達州大，除對上德州農工大學一場以外，每場比賽得分都只在60分上下，與對手的勝差分數也都很小，當然運氣成分是有一點，而且這運氣還將延續下去，遇上低種子羅耀拉大學，比起對上堪薩斯或維拉諾瓦大學，羅耀拉大會是最好應付的對手。

畢蘭的執教生涯從未得過NCAA冠軍，在密西根的時期，64強、32強、甜蜜16強、菁英8強、冠軍賽都打過，看看這次有沒有機會拿冠軍………。