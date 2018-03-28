親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

死纏爛打殺進四強 密西根大學的獨門絕技

2018-03-28 07:00梁起華

美國大學男籃錦標賽最後四強於上周末出爐，將由兩支不讓人意外的第一種子球隊：堪薩斯大學與維拉諾瓦大學、一支灰姑娘球隊：羅耀拉大學芝加哥分校和一支靠死纏爛打和多年耕耘有成的密西根大學等四隊，來角逐最後的冠軍。其中密西根大學晉級之路最崎嶇、筆者自己也最熟悉。

筆者自己是密西根州大(MSU)畢業，母校百年來與密西根大學在學術、在運動方面爭作「密西根第一」，以下要寫的內容可能是被校友視為「叛徒」…..，不過看著密西根大學男籃隊這些年來的正向和努力發展，應該是要給該校男籃教練畢蘭(John Beilein)一些讚許。

西區第三種子密西根24日在驚濤駭浪中，以58：54力克第九種子的佛羅里達州大，晉...
西區第三種子密西根24日在驚濤駭浪中，以58：54力克第九種子的佛羅里達州大，晉級NCAA最後四強。 美聯社
分享

先講一個數字，今年全美大學男籃一級球隊中，共有24隊其陣容中至少有五位球員，在季賽的平均得分達雙位數，而最後四強中，就只有密西根大學不在24隊名單中，密大隊上只有三名球員得分均數達雙位數，也就是說包含灰姑娘羅耀拉大學、堪薩斯及維拉諾瓦大等，至少在得分方面都是走攻勢平均路線，獨密西根大學在攻防上分兩組人馬，一組重攻、另一組重守和布陣。

再講一個狀況，在錦標賽第二輪32強賽時，該隊遇上休士頓大學，密西根大學一路陷入膠著苦戰，兩隊分差拉鋸始終都不超過五分，直到終場前25秒，兩隊攻防來回都未能得分，鳴笛前最後三秒，密西根叫了最後一次暫停，畢蘭大膽地派上兩板凳球員在場上，一個是最後投進致勝三分球的普爾(Jordan Poole)，另一個是平常根本連上場都很少的華特森(Ibi Watson)，普爾並不是主將，但是關鍵時刻該投球時，還是不手軟。而華特森更是板凳中的板凳，但身高有6呎5吋，在佈陣時負責作擋拆，讓普爾能擠出一個空檔，也讓當時負責持球作導傳的後衛阿布道-洛克曼(Muhammad-Ali Abdur-Rahkman)有機會將球順利傳出。

密西根大學板凳球員普爾(左)在對休士頓大學的比賽中投進致勝的三分球！ 美聯社
密西根大學板凳球員普爾(左)在對休士頓大學的比賽中投進致勝的三分球！ 美聯社
分享

這功勞除在場上算在投進球的普爾身上，其實背後功臣還是要歸功給下達布陣戰術的畢蘭。俗話說的好，「巧婦難為無米之炊」，畢蘭從2007年接下密西根大學男籃隊後，就是在這種有什麼材料就作甚麼菜的情況下，篳路藍縷的把密西根大男籃拉拔過來。畢蘭當時接下密西根執教棒子時，可以說是「爛攤子的延續」，前一任教練是艾米克(Tommy Amaker)，艾米克當時接密西根大學時，正是該校在前些年因為不當餽贈球員，結果被美國聯邦調查局和司法部盯上，成為美國大學男籃史上最大的醜聞，前NBA明星大前鋒韋柏(Chris Webber)就是醜聞中的球員之一(還有好幾位)。

艾米克接下密大籃球隊的當時，該校正面臨懲罰期，官方帳面上該校無法提供獎學金來招收好的高中生加入。所以艾米克在密大待了六年「無米炊」的歲月，戰績不佳、只能被炒掉。

順便一提，艾米克是何人？他大學可是杜克大學男籃後衛，K教練的得意門生，大學時代還是名震江湖的防守型後衛，不過塞翁失馬，艾米克當時離開密西根大學後，被哈佛大學請去帶「書呆子」打男籃至今，講到哈佛大學……..？猜對了！艾米克帶過林書豪，2010年當時大三的林書豪隨哈佛男籃來紐約與哥倫比亞大學比賽時，筆者與艾米克有過片面之緣。

回到畢蘭，他執教密西根大學有11個球季了，因為受上個世紀學校醜聞的重傷，畢蘭手上一直沒有太多的優秀球員，但還是帶出了像是目前在NBA發展的小哈德威(Tim Hardaway Jr.)、羅賓森 (Glenn Robinson III)、勃克(Trey Burke)、林書豪在籃網隊的隊友勒佛特(Caris LeVert)等不錯的球員。

熱火得分主力小哈德威在高中就參加過密大教練畢蘭辦的訓練營，上大學後成為畢蘭的愛將...
熱火得分主力小哈德威在高中就參加過密大教練畢蘭辦的訓練營，上大學後成為畢蘭的愛將，可惜在2013NCAA冠軍戰中敗北。 美聯社
分享

密西根隊從二月份的季賽一路過關至今，還包含十大聯盟(Big Ten)的錦標賽冠軍，一共13連勝、沒敗過，連被看好的密西根州大也不是對手，關鍵就一個：耐打、死纏爛打！

要打得分戰、要打(低得分)爛泥戰都可以，而且先發板凳互補性強，靠著每個人對於戰術的熟稔和平時的操練得當，所以先發與替補的縫隙不大，完全是靠團體戰。

密大從錦標賽第一場遭遇蒙大拿大學到上周六做掉佛羅里達州大，除對上德州農工大學一場以外，每場比賽得分都只在60分上下，與對手的勝差分數也都很小，當然運氣成分是有一點，而且這運氣還將延續下去，遇上低種子羅耀拉大學，比起對上堪薩斯或維拉諾瓦大學，羅耀拉大會是最好應付的對手。

畢蘭的執教生涯從未得過NCAA冠軍，在密西根的時期，64強、32強、甜蜜16強、菁英8強、冠軍賽都打過，看看這次有沒有機會拿冠軍………。

梁起華

長年旅居紐約，對美式運動如棒球、美足和籃球極度熱衷，尤其對於大學美足與籃球有深度研究，超喜愛挖每位球員的生長與養成背景，死忠的密西根州大(MSU)斯巴達人隊球迷，Go Green~ Go White~！

相關新聞

SBL／不到1小時完賽 簡浩：怕回家塞車

2018-03-28 00:07

SBL／暌違9季 裕隆重返例行賽龍頭

2018-03-28 00:18

SBL／達欣布拉禁賽事件 該裁判終身禁吹超籃

2018-03-27 17:12

JHBL／不怕「兵分兩路」 金華拚登頂

2018-03-28 00:20

SBL／史無前例補賽 裕隆退璞園登例行賽龍頭

2018-03-27 19:58

SBL／裁判出錯仍禁賽 達欣罰款不交籃協做公益

2018-03-27 18:44

JHBL／球隊隊徽公開亮相 崇倫「黑馬」最特別

2018-03-27 16:58

EA NBA Live街頭對決 璞園射手簡浩靠手遊暖身

2018-03-27 16:27

JHBL／普門冠軍學姊當激勵 七賢想拚4強

2018-03-27 16:17

SBL／台啤闖季後賽 洋將夏普再獲單周最佳球員

2018-03-27 15:52

NCAA男籃／轉學生紐曼飆分 堪薩斯最火球員

2018-03-27 15:01

NCAA男籃／4強火拚 黑馬羅耀拉能再現奇蹟？

2018-03-27 14:57

WSBL／國泰聽牌 連霸只差一哩路

2018-03-27 01:13

WSBL／不怕劉君儀飆分 國泰目標周三封后

2018-03-26 22:12

WSBL／冠軍賽 國泰67：58力克台元

2018-03-26 21:40

WSBL／不願再打逆轉球 電信教頭怒吼：我不想輸！

2018-03-26 20:44

WSBL／季軍賽 中華電信58：48擊敗台電

2018-03-26 20:03

WSBL／扭轉10分落後 電信季軍賽聽牌

2018-03-26 20:02

NCAA男籃／黑馬羅耀拉大 球風無私絕非僥倖

2018-03-26 15:37

NCAA男籃／東區第1種子過關 維拉諾瓦重返4強

2018-03-26 15:33

NCAA男籃／氣走杜克 堪薩斯挺進4強

2018-03-26 15:29

SBL／布拉禁賽 達欣重傷闖季後

2018-03-26 00:25

UBA／男一級國體大奪隊史首冠 陳昱瑞獲MVP

2018-03-26 00:25

UBA／奪隊史首冠 MVP陳昱瑞、潘向挺落男兒淚

2018-03-25 23:07

SBL／璞園爭龍頭 麥班達：要打出季後賽內容

2018-03-25 22:17

SBL／季後首輪碰達欣 許晉哲：不管布拉有無禁賽都可怕

2018-03-25 22:04

UBA／國體氣走衛冕軍健行 喜迎隊史首冠

2018-03-25 22:00

UBA／MVP大熱門 陳薇安：全隊都是功臣

2018-03-25 20:37

UBA／文化喜迎4連后 黃柔甄卻淚崩

2018-03-25 20:22

SBL／布拉季後賽首輪禁賽1場 達欣元氣大傷

2018-03-25 20:16

SBL／裁判尺度不一 范耿祥：證照是怎麼考的？

2018-03-25 20:01

UBA／跨季53連勝 文化寫4連后王朝

2018-03-25 19:28

UBA／告別學生運動員 陳昱翰先動刀

2018-03-25 18:54

UBA／奪隊史最佳 義守教頭謝玉娟：會更上一步

2018-03-25 18:43

UBA／義守退高師大 奪隊史最佳季軍

2018-03-25 17:11

UBA／連3年拿季軍 林蝶：明年想拚冠軍戰

2018-03-25 16:47

NCAA男籃／修女也瘋狂 羅耀拉大學98歲的她成福星

2018-03-25 16:18

UBA／世新奪季軍平隊史最佳 教頭嗨發激勵獎金

2018-03-25 15:56

NCAA男籃／力克佛州大學 最後4強密西根來了

2018-03-25 15:24
看更多

熱門文章

SBL／達欣布拉禁賽事件 該裁判終身禁吹超籃

2018-03-27 17:12

G聯盟／場上昏厥 發展聯盟球員急救兩天仍離世

2018-03-27 09:01

NBA／季後賽必帶庫克？ 勇士老闆：會做出取捨

2018-03-27 12:06

NBA／西蒙斯超越艾佛森 打破76人隊史菜鳥紀錄

2018-03-27 15:55

NBA／狀元佛爾茲歸隊10分8助攻 76人碎金雙喜

2018-03-27 09:44

NBA／少柯瑞不擔憂 柯爾：勇士能戰無不勝

2018-03-27 10:50

NBA／客場射日收4連勝 塞爾蒂克再傳傷兵

2018-03-27 15:50

NBA／困難的一季 林書豪前隊友洛培茲面臨調整

2018-03-27 15:44

NBA／活塞贏球保生機 湖人季後賽夢碎

2018-03-27 10:32

MLB／團隊薪資紅襪第1 洋基瘦身後近26年最低

2018-03-27 11:35

G聯盟／目睹厄普蕭憾事 籃網多伊爾以為是受傷

2018-03-27 11:33

MLB／打者大谷連兩場敲安 李察茲投天使開幕戰

2018-03-27 13:37

MLB／冤獄坐牢23年終洗白 白襪溫馨回聘老員工

2018-03-27 10:19

NBA／灰狼爆冷敗給灰熊 下滑至西區第八

2018-03-27 12:31

SBL／裁判出錯仍禁賽 達欣罰款不交籃協做公益

2018-03-27 18:44

NBA／單周最佳球員 詹姆斯、艾德里奇強勢獲選

2018-03-27 10:55

NBA／巫師急需止敗 沃爾歸隊期仍是未知數

2018-03-27 15:52

NBA／黃蜂華克延長賽挺身 季後賽得自助人助

2018-03-27 12:45

中職觀察眼／防禦率偏高 猿隊3洋投不耐操？

2018-03-27 22:29

JHBL／普門冠軍學姊當激勵 七賢想拚4強

2018-03-27 16:17

NBA／不聽球爸的話 球哥鮑爾紋人生第一個刺青

2018-03-27 15:34

中職／張正偉攜蔣智賢開轟 悍將開幕戰打爆猿

2018-03-27 22:45

MLB／遊騎兵小聯盟約簽回柯隆 可能一場限定

2018-03-27 09:01

中職／林智勝二軍首戰代打掛零 對悍將吞下大敗

2018-03-27 20:52

中職／悍將卡彈 克魯茲有自信打線會變好

2018-03-27 18:32

中職／悍將休息室大改造 胡金龍：不輸大聯盟

2018-03-27 19:04

MLB／洋基柏德右腳踝開刀 缺席6到8周

2018-03-27 08:18

中職／張正偉改打第5棒 葉君璋：想得分

2018-03-27 19:21

足球／陳柏良進1球勝星國 中華男足主場6連勝

2018-03-27 22:02

MLB／春訓最終戰3局失2分 達比修有活力十足

2018-03-27 10:33

中職／花花蔣砲聯袂開轟 葉君璋考慮保留連線

2018-03-27 23:29

SBL／史無前例補賽 裕隆退璞園登例行賽龍頭

2018-03-27 19:58

圖輯／中職富邦悍將張正偉、蔣智賢背靠背全壘打

2018-03-27 20:08

中職／悍將陳仕朋扛第3戰先發 想證明有競爭力

2018-03-27 19:24

SBL／不到1小時完賽 簡浩：怕回家塞車

2018-03-28 00:07

中職／象獅首戰新洋投登板 萊福力對決羅里奇

2018-03-27 16:53

MLB／希望有自己的家 運動家有意買屋崙體育館

2018-03-27 18:41

中職／開幕戰花花開轟 修理去年「總冠軍」

2018-03-28 00:03

中職／富邦新莊主場開幕戰 蔡明忠陳金鋒開球

2018-03-27 19:16

足球／中華男足重用沈子貴 懷特：表現超齡水準

2018-03-27 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top