JHBL／普門冠軍學姊當激勵 七賢想拚4強

2018-03-27 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



JHBL今天舉辦決賽記者會，七賢中鋒郭虹廷（後排左三）高人一等。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook

看著七賢國中學姊陳孟欣和梁瑜玲連2年在台北小巨蛋舉起HBL女甲級金盃，七賢國中177公分長人郭虹廷希望也複製佳績，在下月9日開打的JHBL國中籃球聯賽8強決賽，率隊重返4強。

七賢103學年闖進冠軍戰，主戰後場就是普門高中HBL連霸班底陳孟欣和梁瑜玲，郭虹廷今天出席JHBL決賽記者會提到，看到學姊拿冠軍，對大家都是種激勵，「希望能先晉4強！」

郭虹廷高人一等的身高，在記者會就已經鶴立雞群，她透露雙親都高，爸爸183公分、媽媽173公分，儘管家族都沒有運動員，但家人都很支持她加入籃球隊；不過去年她卻經歷左膝十字韌帶斷裂的嚴重運動傷害，經過9個月復健才重返球場。

「受傷、復健，這段是這三年最辛苦的。」國中開始接受正規籃球訓練的郭虹廷表示，去年因傷錯過大半比賽，今年已經是最後一年，會更珍惜最後的國中舞台，不只想率隊搶進4強，「學姊梁瑜玲拿過大三元，我也想，也想搶籃板后！」

JHBL今年首度增設個人獎項，包含MVP、籃板王、助攻王、抄截王和得分王等；最後決賽將於4月9日到13日舉行，男、女子組各8強分成2組，分組循環後戰績前2晉級4強，後2名只能落入5到8名。

七賢104學年掉出8強，去年則是以第7名收尾，今年目標重返4強，再挑戰衛冕軍永仁國中。

永仁今年將尋求隊史第3度的3連霸，年初預賽曾寫下13分、12助攻、15抄截「大三元」的後衛傅韻臻強調，學姊在HBL奪冠呼聲高卻連敗2場，是「上帝給的警惕」，決賽最後5場球，全隊會更謹慎面對。