WSBL／國泰壓下台元 冠軍戰聽牌

2018-03-26 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



第13季WSBL冠軍賽首戰今天登場，尋求跨社甲聯賽在內第25連霸的國泰女籃隊，衛冕路首戰以69：58力壓台元隊，離最後金盃只差1勝。

這是兩隊相隔1季再度於冠軍賽交鋒，過去5季冠軍戰交手，勝家也都是國泰。

連同社甲聯賽的13連霸，國泰除第5季WSBL缺席，近25年只要參賽就是奪冠保證，今天在3戰2勝制的季後賽「聽牌」後，最快周三就可摘下26年來的第25座金盃。

上半場兩隊打得拉鋸，國泰首節以16：14領先，半場打完也僅以29：26取得些微優勢；第三節台元射手林宛瑜外線破網，助隊29：29追平，但國泰陳鈺君馬上回敬外線，黃凡珊、「小丁」林育庭再接連進球，拉出一波8：0小高潮，但台元劉希曄外線開火外又投進壓哨球，助隊以44：50咬住比分。

第四節吳盈潔、劉希曄接連飆進外線，劉君儀上籃得手後更助隊追到54：56；國泰暫停後靠林育庭4分37飆進外線，壓下台元一波反撲氣焰，3分46秒韓雅恩底線中距離再破網，國泰再將差距拉大到61：54。

台元喊出暫停，但接續兩波攻勢都無果，林育庭則是追加一記底線中距離，助國泰再下保險分，最終衛冕軍就以11分拔得頭籌。

國泰今天先發5人只有黃英利得分沒達兩位數，陳鈺君和林育庭各14分，鄭伊秀12分、13籃板，黃凡珊也有10分外帶6助攻；台元以吳盈潔17分最佳，劉君儀和劉希曄各有16分和14分。