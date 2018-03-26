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一銀盜領案俄羅斯主嫌西班牙落網 確認無國人涉案

WSBL／扭轉10分落後 電信季軍賽聽牌

2018-03-26 20:02聯合報 記者曾思儒╱即時報導

WSBL季後賽今天在板橋體育館點燃戰火，率先登場的季軍賽首戰，電信扭轉第一節10分落後，58：48逆轉台電，率先取得「聽牌」優勢。

台電首節在林仙芳10分、張詩婕6分帶領下，取得23：13領先；第二節張詩婕第一球跳投就破網，但電信在王維琳又得分、又助攻下回敬9：0攻勢，台電喊出暫停仍沒止血，電信後衛潘姿吟籃下連續打進2球， 助隊反以26：25反超。

張詩婕進球後總算中斷電信13：0攻勢，加上柳伊純、賴欣妤籃下幾波得手，半場打完台電仍取得33：30的些微領先。

第三節兩隊進攻都當機，電信開節雖靠世大運雙國手陳晏宇、王維琳接連打進3球，6：0攻勢助隊再反超比分，但單節僅10分進帳；台電則有柳伊純和林仙芳裡外聯手，但單節也只有兩人和張詩婕各進一球，反以39：40落後進入第四節。

林芷安第四節9分13秒外線破網，助台電再要回領先，王維琳馬上籃下打進，42：42雙方戰成平手。1分53電信劉嘉瑋2罰俱中，助隊取得52：48領先，1分21秒王俐云再籃下得手，加上52秒潘姿吟底線中距離補刀，電信將差距拉大到8分；反觀台電最後幾波攻勢都無果，最終就以10分差吞敗。

電信王維琳繳出18分、12籃板「雙10」，王俐云也貢獻12分；台電以林仙芳和張詩婕各14分、12分最佳。

WSBL季後賽採3戰2勝制，第2戰將於周三登場。

電信隊王維琳攻下全場最高18分。 記者侯永全／攝影
電信隊王維琳攻下全場最高18分。 記者侯永全／攝影
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