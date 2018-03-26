NCAA男籃／黑馬羅耀拉大 球風無私絕非僥倖

2018-03-26 15:37 世界日報 體育新聞組／綜合報導



羅耀拉大學。 路透 分享 facebook

芝加哥羅耀拉大學以78：62擊敗堪薩斯州大，晉級最後4強，成了全國上下最火熱的球隊，施密特修女（Sister Jean）的笑容讓大家感到溫暖，不過這些可不是一時的佳話，羅耀拉大學是真的有實力的球隊。

在8強賽拿下9分7籃板的先發中鋒克魯特維格（Cameron Krutwig）說：「我想大家現在應該非常明白，我們絕對有打進4強的實力。」南區第11種子羅耀拉大，不能說他們是爆冷贏球，他們的14連勝是目前全國最長的，本季的比賽中曾擊敗佛羅里達大學，也絕不是僥倖。

羅耀拉大學前3輪的比賽都是最後關頭險勝，3場共贏對手4分（邁阿密、田納西和內華達大學），不過8強賽對堪薩斯州大可是壓倒性的勝利，他們下半場一度領先對手23分。羅耀拉大學並沒有那一位球員特別出色，不過他們相當強韌，球風無私，是支團體發揮出色的球隊。

第2場投進致勝球的後衛卡斯特（Clayton Custer）說：「大家笑我們竟然要去打第一級的全國錦標賽，不過我們球員間彼此信任，沒有人能想到我們能夠打到4強。」

後衛理查森（Ben Richardson）說：「我們都很無私，所以大家在場上都有開火權，每個人都有機會跳出表現。」堪薩斯州大的後衛迪亞拉（Cartier Diarra）也說：「羅耀拉大學是支很有紀律的球隊，希望他們能繼續晉級。」