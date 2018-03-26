NCAA男籃／東區第1種子過關 維拉諾瓦重返4強

2018-03-26 15:33 世界日報 體育新聞組／綜合報導



全國錦標賽至今出現許多場爆冷，不過可沒發生在前年冠軍維拉諾瓦身上，東區第1種子維拉諾瓦以71：59輕取德州理工，睽違1年後再度重返4強。

去年在第2輪止步的維拉諾瓦，今年場場表現都像是第1種子，先前3場比賽都是以雙位數差距贏球，不過這場開局慢熱，一度0：7落後陷入驚險，他們隨後靠著一波35：14的攻勢，才要回半場領先局面。

大三後衛布朗森（Jalen Brunson）說：「今年的全國錦標賽很瘋狂，任一隊都有可能被對手擊敗。」這場東區決賽，靠外線吃飯的維拉若瓦，全場僅24投4中，不過仍靠著籃板球和罰球優勢取勝，這次他們3年來第2次晉級最後4強。

維拉諾瓦和芝加哥羅耀拉大學同樣是天主教學校，僅管兩隊要在決賽才能碰面，不過維拉諾瓦的隨隊牧師霍根（Rob Hagan）表示，非常期待能夠碰上施密特修女（Sister Jean）。維拉諾瓦的替補後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）說：「霍根是我們的精神領袖。」

德州農工的總教練比爾德（Chris Beard）說：「我知道維拉諾瓦是支外線出色的球隊，我們知道他們很難對付，經過這場比賽，證明了他們的強韌和精神力都是貨真價實；雖然這場雙方火力不佳，但我們有拿出很棒的防守。」