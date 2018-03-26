親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

拉倒孫文銅像判賠23萬8千元 蔡丁貴要募款支付

NCAA男籃／氣走杜克 堪薩斯挺進4強

2018-03-26 15:29世界日報 體育新聞組／綜合報導

全國錦標賽8強賽最刺激一場，中西區前2種子對決，堪薩斯和杜克雙強之爭難分難解，堪薩斯在延長賽靠著大二先發後衛諾曼（Malik Newman）獨攬13分，以85：81比下藍魔鬼，繼2012年拿下全國亞軍後，再度重返最後4強。

這場比賽稱得上是本屆至今最精采一役，全場比賽45分鐘（包括5分鐘延長賽）的拉鋸戰讓人目不轉晴，雙方共18次互換領先、11次平手。杜克大學掌握下半場最後一擊，可惜大四後衛艾倫（Grayson Allen）最後2秒中距離決殺跳投失手，球在籃框上轉了一圈出來，雙方正規時間72：72戰平，進入延長賽。

延長賽中，上季從密西西比州大轉學到堪薩斯大學的諾曼接管比賽，在延長賽中投進2顆外線，罰球線上8罰7中，1人包辦全隊在延長賽的13分，這場攻下32分是他個人新高。

諾曼的烏克蘭隊友米凱盧克（Sviatoslav Mykhailiuk）扮演幕後功臣，這場守拜格利（Marvin Bagley III）出色，只讓對方的超級新人出手9次、拿下16分10籃板；米凱盧克正規賽最後26秒的追平3分彈也同樣關鍵，他攻下11分10籃板。

堪薩斯總教練塞夫（Bill Self）說：「我非常榮幸能參與其中，這場是史詩般的對決，是我看過最棒的一場比賽。」最後4強賽將於31日開打，由南區第11種子羅耀拉大學對上西區第3種子密西根大，以及東區第1種子維拉諾瓦對上中西區第1種子堪薩斯大學。

諾曼延長賽包辦13分，堪薩斯比下杜克。 路透社
諾曼延長賽包辦13分，堪薩斯比下杜克。 路透社
分享

NCAA
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

NCAA男籃／黑馬羅耀拉大 球風無私絕非僥倖

2018-03-26 15:37

NCAA男籃／東區第1種子過關 維拉諾瓦重返4強

2018-03-26 15:33

SBL／布拉禁賽 達欣重傷闖季後

2018-03-26 00:25

UBA／男一級國體大奪隊史首冠 陳昱瑞獲MVP

2018-03-26 00:25

UBA／奪隊史首冠 MVP陳昱瑞、潘向挺落男兒淚

2018-03-25 23:07

SBL／麥班達：璞園以打出季後賽的內容為目標

2018-03-25 22:17

SBL／季後首輪碰達欣 許晉哲：不管布拉有無禁賽都可怕

2018-03-25 22:04

UBA／國體氣走衛冕軍健行 喜迎隊史首冠

2018-03-25 22:00

UBA／MVP大熱門 陳薇安：全隊都是功臣

2018-03-25 20:37

UBA／文化喜迎4連后 黃柔甄卻淚崩

2018-03-25 20:22

SBL／布拉季後賽首輪禁賽1場 達欣元氣大傷

2018-03-25 20:16

SBL／裁判尺度不一 范耿祥：證照是怎麼考的？

2018-03-25 20:01

UBA／跨季53連勝 文化寫4連后王朝

2018-03-25 19:28

UBA／奪隊史最佳 義守教頭謝玉娟：會更上一步

2018-03-25 18:43

UBA／義守退高師大 奪隊史最佳季軍

2018-03-25 17:11

UBA／連3年拿季軍 林蝶：明年想拚冠軍戰

2018-03-25 16:47

NCAA男籃／修女也瘋狂 羅耀拉大學98歲的她成福星

2018-03-25 16:18

UBA／世新奪季軍平隊史最佳 教頭嗨發激勵獎金

2018-03-25 15:56

NCAA男籃／力克佛州大學 最後4強密西根來了

2018-03-25 15:24

NCAA男籃／黑馬再發威 羅耀拉大學闖4強

2018-03-25 15:21

SBL／台啤力克璞園 獲季後賽門票

2018-03-24 23:34

UBA／擊敗義守 國體大與健行科大爭冠

2018-03-24 23:34

UBA／國體大與健行爭冠 教頭點名王柏智是關鍵

2018-03-24 22:22

SBL／季後賽對手尚未確定 台啤要先修正缺點

2018-03-24 22:12

UBA／陳昱瑞末節狂飆 國體大暌違兩年再爭冠

2018-03-24 21:06

SBL／創生涯新高無緣季後賽 余純安：學到教訓

2018-03-24 21:00

SBL／2大主力因傷休兵 裕隆靠年輕球員贏球

2018-03-24 20:31

SBL／斷台銀季後賽 魏永泰：不管對誰都認真打

2018-03-24 20:11

UBA／二連霸差一步 健行雙星先不談MVP

2018-03-24 20:02

SBL／台銀無緣季後賽 韋陳明：我要負很大責任

2018-03-24 19:45

UBA／頂住高師大反撲 健行連兩年晉決賽

2018-03-24 19:00

UBA／關鍵一擊助隊晉級 莫翊妏：來創造歷史

2018-03-24 18:13

UBA／莫翊妏關鍵上籃 北市大2分氣走佛光

2018-03-24 17:03

UBA／不敵文化「大姐姐」 世新教頭仍讚球員

2018-03-24 16:20

UBA／頂住開賽亂流晉決賽 文化教頭：賺到了

2018-03-24 15:55

UBA／黃鈴娟飆5顆三分球 文化四連霸差一勝

2018-03-24 14:59

SBL／季後賽卡位戰 台啤保一線生機

2018-03-24 00:17

SBL／富邦3分險勝金酒 中段班排名三隊互咬

2018-03-23 23:16

SBL／夏普全能演出 台啤保晉級季後賽生機

2018-03-23 20:21
看更多

熱門文章

NBA／西蒙斯大三元寫紀錄 史上第二人

2018-03-25 16:15

NBA／柯瑞頻受傷 球鞋是元凶？

2018-03-25 17:13

UBA／奪隊史首冠 MVP陳昱瑞、潘向挺落男兒淚

2018-03-25 23:07

NBA／缺席季後賽首輪？ 柯瑞：希望教練是錯的

2018-03-26 09:01

NBA／睡3小時仍繳37分 詹姆斯領軍扯網5連勝

2018-03-26 08:17

日職／陽岱鋼棒打宋家豪 帶動巨人攻勢逆轉勝

2018-03-25 16:56

厄文、柯瑞連番重傷 天賜火箭奪冠良機

2018-03-26 07:00

NBA／勇士柯瑞又傷了 杜蘭特：人生總會有起伏

2018-03-25 15:56

NBA／四巨頭再度缺陣 勇士主場慘遭爵士痛擊

2018-03-26 12:26

NBA／火箭打破勝場紀錄 總教練：有更遠大目標

2018-03-25 18:10

UBA／國體氣走衛冕軍健行 喜迎隊史首冠

2018-03-25 22:00

不滿爆料文化 國訓中心執行長林晉榮提辭呈

2018-03-26 10:13

NBA／火箭續升空 哈登大三元率隊本季第60勝

2018-03-26 11:00

SBL／裁判尺度不一 范耿祥：證照是怎麼考的？

2018-03-25 20:01

MLB／首度對打者練投 陳偉殷狀況近兩年最佳

2018-03-26 10:59

中職／故意四壞球宣告制 王柏融史上第1人

2018-03-25 19:05

日職／復健身心俱疲暴瘦 川崎宗則宣布引退

2018-03-26 10:17

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

SBL／季後首輪碰達欣 許晉哲：不管布拉有無禁賽都可怕

2018-03-25 22:04

UBA／文化喜迎4連后 黃柔甄卻淚崩

2018-03-25 20:22

MLB／費城人搶工具人 簽史上未打大聯盟最大約

2018-03-26 08:54

中職／林岳平引退儀式溫馨 張建銘也加入獻花

2018-03-25 22:36

中職／6局只失1分 獅江辰晏鎖死悍將鑽石打線

2018-03-26 00:25

UBA／告別學生運動員 陳昱翰先動刀

2018-03-25 18:54

NBA／安戴托昆波復出 公鹿終結馬刺6連勝

2018-03-26 10:56

中職／江辰晏扛首戰繳好投 獅隊3轟擊退悍將隊

2018-03-25 19:46

MLB／看大谷翔平就挨轟 前田健太不敢再對到眼

2018-03-26 13:09

SBL／布拉季後賽首輪禁賽1場 達欣元氣大傷

2018-03-25 20:16

中職／廖健富關鍵安打屠象 猿隊開季2連勝

2018-03-25 20:12

中職／林泓育評廖健富 兩戰表現超過100分

2018-03-25 20:53

MLB／辛德賈德火球 4球路居近2年先發投手最快

2018-03-26 11:47

中職／猿對象跨季6連勝 19歲廖健富嘗鮮MVP

2018-03-26 00:25

中職／「火球餅」退役 心中有憾…

2018-03-26 00:25

UBA／MVP大熱門 陳薇安：全隊都是功臣

2018-03-25 20:37

中職／「火球餅」接班人？ 林岳平點名新秀鄭鈞仁

2018-03-25 19:04

SBL／布拉禁賽 達欣重傷闖季後

2018-03-26 00:25

中職／江辰晏封鎖悍將打線 蔗總：今年10勝沒問題

2018-03-25 22:12

NBA／洛齊爾兩項數據創新高 綠衫軍3連勝

2018-03-26 13:30

NBA／哈登棒棒！火箭單季59勝 隊史最猛

2018-03-26 00:25

MLB／金布洛爾春訓首登板 普萊斯健康迎開季

2018-03-26 08:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top