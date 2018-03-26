NCAA男籃／氣走杜克 堪薩斯挺進4強

2018-03-26 15:29 世界日報 體育新聞組／綜合報導



全國錦標賽8強賽最刺激一場，中西區前2種子對決，堪薩斯和杜克雙強之爭難分難解，堪薩斯在延長賽靠著大二先發後衛諾曼（Malik Newman）獨攬13分，以85：81比下藍魔鬼，繼2012年拿下全國亞軍後，再度重返最後4強。

這場比賽稱得上是本屆至今最精采一役，全場比賽45分鐘（包括5分鐘延長賽）的拉鋸戰讓人目不轉晴，雙方共18次互換領先、11次平手。杜克大學掌握下半場最後一擊，可惜大四後衛艾倫（Grayson Allen）最後2秒中距離決殺跳投失手，球在籃框上轉了一圈出來，雙方正規時間72：72戰平，進入延長賽。

延長賽中，上季從密西西比州大轉學到堪薩斯大學的諾曼接管比賽，在延長賽中投進2顆外線，罰球線上8罰7中，1人包辦全隊在延長賽的13分，這場攻下32分是他個人新高。

諾曼的烏克蘭隊友米凱盧克（Sviatoslav Mykhailiuk）扮演幕後功臣，這場守拜格利（Marvin Bagley III）出色，只讓對方的超級新人出手9次、拿下16分10籃板；米凱盧克正規賽最後26秒的追平3分彈也同樣關鍵，他攻下11分10籃板。

堪薩斯總教練塞夫（Bill Self）說：「我非常榮幸能參與其中，這場是史詩般的對決，是我看過最棒的一場比賽。」最後4強賽將於31日開打，由南區第11種子羅耀拉大學對上西區第3種子密西根大，以及東區第1種子維拉諾瓦對上中西區第1種子堪薩斯大學。