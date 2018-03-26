SBL／布拉禁賽 達欣重傷闖季後

2018-03-26 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ／新北報導



布拉（右）。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook

SBL衛冕軍達欣隊昨天在例行賽最後一戰，隨著洋將布拉被裁判吹判兩次技術犯規離場後，最終以八十三比九十不敵金酒隊，賽後布拉還將面臨於卅一日季後賽首輪第一戰禁賽及罰款一萬元的處分，這對於將尋求隊史第三冠的達欣而言，無疑是元氣大傷。

賽後達欣總教練范耿祥直言：「我不知道那些裁判證照是怎麼考的？不要看布拉很大，對手推不動就代表沒犯規，推得動就是有犯規，我不知道尺度到底是怎麼拿捏。」