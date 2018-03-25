UBA／奪隊史首冠 MVP陳昱瑞、潘向挺落男兒淚

2018-03-25 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



大學生涯「畢業戰」收下最完美的結局，國體大四年級球員包括隊長陳昱瑞和潘向挺，今天在106學年富邦人壽UBA公開男一級以73：69壓下衛冕軍健行科大、迎接隊史UBA公開男一級首冠後，紛紛落下男兒淚，直到賽後記者會兩人眼眶仍泛紅。

上半場三分球5投全中、全場外線7投6中轟下全場最高24分的陳昱瑞提到，球隊為訓練，每天都很晚離開球場，但這幾年的努力真的有表現出來，「隊史首冠對我們是種肯定，希望國體能成為4強常客，繼續拿冠軍。」他也將帶著MVP和冠軍獎盃投入SBL選秀，展開籃球新旅程。

潘向挺高中來自HBL勁旅能仁家商，昔日的HBL連霸隊友有泰半在健行科大，今天技壓老戰友讓他情緒久久不能自己，他帶著濃濃鼻音說：「我們做到了，真的很激動。」

同樣在今天從UBA戰場「畢業」的去年MVP簡祐哲，賽後也落淚，但卻是難過淚水，教練劉孟竹嘆：「就是球運吧。」

劉孟竹攤出數據說，自家兩分球命中率太低，49投僅12中，且許多是抓下進攻籃板後的第二波補籃失手，「平常十拿九穩的球卻彈框而出，球運不在我們這。」他嘆，一年中最關鍵的一場球，命中率卻表現不佳，反觀國體大上半場手感是「超水準」演出，全場16投9中的三分球命中率讓他只能搖頭苦笑。

國體大103學年闖入冠軍戰，雖不敵明道大學，亞軍成績仍寫隊史最佳，今年再度挑戰金盃沒空手而回，也成UBA首度「攻蛋」的冠軍隊伍。